台塑王詹樣基金會為協助受暴家庭　捐790萬元建置中長期庇護所

▲台塑暨王詹樣基金會捐款790萬元建置受暴家庭中長期庇護所。（圖／台塑提供）

記者余弦妙／台北報導

台塑企業暨王詹樣基金會今（8）日表示，在2018年底 捐助新北市「婦幼自立陪伴服務計畫」790萬元，補助建置受暴家庭中長期庇護所，目前平均庇護約30人/月、進行就業輔導以及成人與兒少心理諮商約290人次/月，今日特別受到新北市政府以及承辦本計畫的勵馨基金會所舉辦「林口服務中心」中長期 庇護所之成立及感恩茶會。

台塑表示，台塑企業暨王詹樣基金會，在1995年由台塑企業二位創辦人王永慶、王永在兄弟的母親王詹樣女士口述遺囑成立，總裁王文淵先生接任董事長後，以「全面 性」、「整體性」、「系統性」為推動原則，積極結合政府與民間專業 團體及學者、專家，循序漸進，促使各個計畫皆能發揮具體的效益，俾達全面提升項目服務品質及永續發展之目的。

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台塑指出，王詹樣基金會推動多項台灣首開先例之計畫，如「愛滋收容人彩虹 計畫」針對獄所毒癮愛滋收容人實施生理衛教、心理輔導及技職訓練等課程，並辦理「家庭日」活動修補學員的家庭關係，協助毒品收容人順利回歸社會，有效降低回監率。兩年內因毒品案回監率從一般的60%~80%大幅降低約10%，執行成效非常良好。

根據台塑觀察，自2011年起台塑企業暨王詹樣公益信託與各縣市「家庭暴力及 性侵害防治中心」合作推動「受暴家庭經濟協助計畫」，提供各縣市防治中心轉介之受暴家庭生活補助及教育補助，累積至2019年底，已累積捐助全台18縣市7,850萬元、共2,350戶家庭 受惠，其中捐助新北市1,172萬元、共512戶家庭受惠。

此外，台塑企業與勤勞基金會為了讓弱勢兒童皆能獲得穩定照顧，從2015年起與新北市社會局合作推動「弱勢家庭兒少成長扶助計畫」，補助家中有12歲以下兒童之單親、高風險等弱勢家庭購買兒童就學及成長所需之用品費用，並於2019年開始擴大，在桃園市、高雄市、彰化縣、宜蘭縣、花蓮縣等5縣市辦理。累積至今已捐助全台 6縣市2,725萬元、共3,505人次受惠，其中捐助新北市2,177萬元、共2,702人次受惠。

台塑強調，以上各項計畫的推動，都是秉持著台塑企業兩位創辦人「取之於社會，用之於社會」的理念。不僅是善盡企業的社會責任、回饋地方， 更希望能進一步喚醒大家對生活周遭弱勢族群的關心，一方面促使為台灣整體能向上提升，也達到與社會共榮共存的目標。

