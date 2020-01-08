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鴻海攜手Socionext、Network Optix　打造高效可擴充Edge-AI伺服器解決方案

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▲鴻海攜手Socionext、Network Optix　打造高效可擴充Edge-AI解決方案。（圖／鴻海提供）

▲鴻海攜手Socionext、Network Optix打造高效可擴充Edge-AI解決方案。（圖／鴻海提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（8）日宣布與系統級晶片 (SoC) 供應商Socionext、影像管理軟體（Video Management Software）廠商Network Optix合作，打造具備高效能、可擴充性的Edge-AI伺服器解決方案，為智慧零售及智慧製造業打造高性能無風扇Edge-AI伺服器「BOXiedge」。

「BOXiedge」是一款高密度運算、無風扇且高效能的邊緣伺服器，內建24核心ARM Cortex-A53 SoC，充分發揮ARM處理器在多核心處理和節能的卓越性能，新系統基於人工智能神經網路訓練模型支持邊緣運算、智慧能源、物聯網和即時數據分析等不同情境的應用。

請繼續往下閱讀...

這款微型高效的Edge-AI伺服器非常適合即時的邊緣運算，像是使用含偵測物體、人物、商品、人臉和路徑的源數據分辨和過濾影像輸入，適合應用的層面則包含智慧零售、智慧製造、監控、醫療AI等產業。

BOXiedge是工業互聯網AI應用的理想選擇，因其內建有AI加速卡能提供超過20 TOPS的算力，在物件偵測與分類方面具有出色的性能，同時也支持主流的Caffe和TensorFlow等AI軟體開發框架，因此不需要額外的學習時間即可快速上手。

為了支持更多的影像處理與即時監控計算等應用，鴻海在BOXiedge伺服器將預載Network Optix的Witness VMS，將可立即支援市面上多款網路相機 (IP Cam) ，提升整體工作效率。

▲鴻海攜手Socionext、Network Optix　打造高效可擴充Edge-AI解決方案。（圖／鴻海提供）

▲鴻海攜手Socionext、Network Optix打造Edge-AI伺服器「BOXiedge」。（圖／鴻海提供）

鴻海S次半導體事業群系統晶片與解決方案事業處副總劉錦勳博士表示，Socionext多年來一直是鴻海可靠且值得信賴的技術合作夥伴，這次在BOXiedge的產品布局與Socionext技術整合，並使用Network Optix的Nx Witness VMS，為ARM伺服器市場提供更具價值的軟硬整合型解決方案。

BOXiedge邊緣運算伺服器採用具超快速處理能力的 Arm-based CPU，除內建高算力的AI加速卡外，同時為了支持更多的影像處理與即時監控計算等應用，鴻海在BOXiedge伺服器將預載Network Optix的Witness VMS影像管理軟體系統，支援市面上多款網路相機 (IP Cam)。

同時，Nx Witness VMS可即時進行多個影像平行輸入處理，並提供許多強大功能且簡易的使用者介面，供使用者來檢視和管理多個輸入IP影像串流，而且Nx Witness VMS也可相容於大多數的伺服器硬體和主流的作業系統。

Network Optix行銷及商務開發總監Tony Luce指出，Socionext自研發的高階SoC產品，能完美符合高效能與小型化兼備的AI硬體需求，這次Nx、Socionext、鴻海三方的合作，為市場及用戶們提供一個更強大易用的Video運算硬體，適用於各種從雲端 IoT或就地部署(on-premise)的應用。

Socionext車用及工業用解決方案事業群 (Automotive & Industrial Business Group) 副總後藤公太郎 (Kotaro Goto) 表示，Socionext作為SoC解決方案的領先開發者，這次與鴻海和Network Optix具指標性的高科技公司合作，針對各種邊緣運算服務提供者，提供簡便可擴充架構的硬體方案。

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