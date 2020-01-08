更新／烏克蘭客機載170人　伊朗起飛8分墜毀…傳遭機管局擊落

▲烏克蘭航空公司一架飛機在伊朗起飛後墜毀。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

更新：約旦媒體《al hadath》指出，這架失事的烏克蘭航空客機，疑似在起飛後遭到伊朗機管局以防空導彈擊落，目前官方尚未證實。

根據伊朗學生通訊社報導，一架波音737客機在伊朗起飛後墜毀，機上有170名乘客，目前生死未卜。據消息指出，失事飛機為烏克蘭客機，在伊朗伊瑪目霍梅尼國際機場起飛時墜毀，外傳疑似因為機械故障的問題，導致意外發生。

綜合外媒報導，這架烏克蘭航空公司PS752班機，在8日自德黑蘭起飛後墜毀，機上乘客含機組人員共170人，消息指出在起飛8分鐘後傳出墜毀，目前機場方面回應，疑似是因為機械故障造成，但目前伊朗社群媒體上指出，疑似遭到機管局擊落。