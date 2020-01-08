美伊衝突促油價飆漲　專家：川普不會讓它維持太久

▲專家指出，美國總統川普的目標是在大選前將油價維持在低位。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

美方證實美軍駐伊拉克「阿薩德空軍基地」（Ain al-Assad airbase）遭飛彈攻擊，國價油價應聲暴漲，紐約西德州原油期貨一度上漲4.5%至每桶65.65美元高點，倫敦布蘭特原油期貨也上漲逾4%至每桶71.75美元，創去年9月以來新高。不過據專家說法，這種漲勢只是暫時的。

CNBC報導，油價資訊服務公司（Oil Price Information Service）全球能源分析主管克洛薩（Tom Kloza）指出，目前能源市場正處於球賽的第7局或第8局，「我有信心到今年結束時，油價將降至更低的水準。」

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美軍上周擊殺伊朗伊朗革命衛隊指揮官，美伊關係愈趨緊張，威脅到油市的供應。國際油價在近日一波上揚後，略有回跌，不過隨後伊朗向駐守的美軍基地發射9枚導彈，致使國際油價今晨飆漲。克洛薩指出，「我們須提防去年9月沙烏地阿拉伯Abqaiq煉油廠的襲擊事件重演。」在短時間內，油價很有可能一直飆出70美元的價格。

不過克洛薩也認為，中東緊張局勢加劇的最大擔憂將對油價產生相反的影響。「我有點擔心是否會有一些簡單的目標或關係到交通運輸。」、「只要一場簡單的攻擊即可嚇得美國人不再開車，用來警告西方世界或甚至新興市場也不必太費力。」

克洛薩的預言有著一定準確度。2014年油價曾一度來到每桶70美元的價格，當時克洛薩就曾預估油價將於2015年跌至35美元，13個月該預言成真。

克洛薩預估，當前油價正處在一年中最高的時期，季節性趨勢是最大的驅動力，而美國總統川普（Donald Trump）的目標是在大選前將油價維持在低位。「我認為，在偏紅（共和黨占優勢）的州，總統不會容忍原油價格在70美元以上，或無鉛汽油價格超過3美元。」

他估計，至今年年底，西德州原油及布倫特原油價格將在每桶50美元左右的區間內，較當年價格低10%至20%，且這應該會使加油站的牌價更便宜。「今年應該又是個汽油全年廉價的一年。」克洛薩表示，「目前最後一個油價高昂的年份只出現在2014年，在『阿拉伯之春』的那種價格我們不會再看到。」