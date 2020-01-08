　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

影／伊朗對美報復！市場資金湧向避險資產　經濟學家：美債將上漲

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼伊朗向美軍發射飛彈攻擊。（圖／翻攝自推特）

▲伊朗向美軍發射飛彈報復。（圖／翻攝自推特）

記者謝仁傑／綜合報導

伊朗今對美軍駐伊拉克基地展開反擊，震撼全球金融市場，避險資產開始飆升，黃金價格自2013年後，六年來首次突破每盎司1600美元（約新台幣4萬8,131元），截至台灣時間下午2點50分，日經指數下跌了1.5％，香港恒生指數下跌1.1％，韓國綜合指數下跌1.1％。

Sunward Trading駐東京分析師Hideshi Matsunaga表示：「原油升破了每桶70美元，接近2019年9月在沙烏地阿拉伯石油基地遇襲後的價位。」他表示：「我們必須看看最近的襲擊造成了哪些破壞，帶來多大的嚴重性。但如果石油設施沒受影響，而且後續美國和伊朗雙方都不希望引發戰爭，那麼油價可能就會跌下來，像去年9月那樣。」

請繼續往下閱讀...

ING駐新加坡亞太首席經濟學家ROB CARNELL指出：「這是一個很經典的避險情況，我認為問題在於能持續多久。現在我們看到伊朗針對美國做出報復行動，看起來情勢可能升級。」，他表示：「預計美債會進一步上漲。從市場角度來看，我認為這種情況可能會一直持續下去。

新加坡嘉盛集團市場分析師Matt Simpson說：「很大程度上可以從黃金走勢看出市場信心狀態。若確認美軍有傷亡，川普肯定不會善罷干休，金價還會再上漲。」他也指出：「有人一直在談論是否會引發第三次世界大戰，但我認為還不至於如此。不過它看起來像是第三次波灣戰爭。」

彭博報導，下週原本預計將簽署中美貿易協定，美伊緊張局勢突然爆發，地緣政治危機勢必對正在發展的經濟產生打擊。製造業同期仍然疲軟，而主要經濟體的就業市場穩定。

▲白宮發言人　Stephanie Grisham。（圖／翻攝自Twiiter／Stephanie Grisham）

▲白宮發言人Stephanie Grisham針對美伊問題在推特上發表聲明。（圖／翻攝自Twiiter／Stephanie Grisham）

美國上週三擊殺伊朗重要將領蘇雷曼尼（Qassim Soleimani），據彭博報導，最新情勢傳出美國駐伊拉克阿薩德的兩個空軍基地（Al-Asad Air Base）遭到至少 9 枚火箭（或導彈）襲擊，兩國關係緊張與中東動盪不安，繼中美貿易戰後，對全球經濟局勢無疑是投下一顆震撼彈。

美國國防部表示，這是從伊朗發射的，目標是伊拉克西部的阿薩德基地和埃爾比勒的另一處基地，目前尚不清楚襲擊是否造成人員傷亡或重大損失。

據CNN最新報導指出，一名美國軍方官員和一名高級政府官員說，初步評估是伊朗導彈擊中了美國人不居住的al-Asad基地地區。一名伊拉克國安消息人士告訴CNN，該基地有伊拉克人員傷亡。

白宮發言人 Stephanie Grisham 在一份聲明中說：「我們知道有關伊朗襲擊美國在伊拉克基地的報導。總統得到了簡報，並正在密切監視局勢，與國家安全小組進行協商。」

▲▼伊朗「聖城軍」領袖蘇雷曼尼遭美軍空襲而亡，引起伊朗全國憤慨，誓言要對美國復仇，葬禮宛如國喪般盛大 。（圖／路透）

▲伊朗「聖城軍」領袖蘇雷曼尼遭美軍空襲而亡，引起伊朗全國憤慨。（圖／路透）


她操控了我的生活，遠遠超出科技帶給我的影響.....

ET快訊
獨／謝和弦遭辣妻2度回擊氣炸「很會裝可憐」：要把Keanna
武漢不明原因肺炎台灣增2通報　疾管署列「法定傳染病」近期公告
命理師開戰詹惟中！預言韓國瑜「最後戰果」嗆退出業界
獨／Keanna反擊！爆謝和弦每月花十幾萬買大麻　怒控：我懷
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

瑞磁呼吸道20項診斷試劑甫取得FDA上市許可　隨即獲得美國知名醫院合約

週轉資金過好年！不賣股票就能換現金　不限用途款項借貸助靈活運用資金

台股金鼠年左右逢源！全年維持雙位數成長　四大投資主題值得注意

東森新零售發威獲利13億　王令麟：2020是國際化戰略佈局元年！

影／伊朗對美報復！市場資金湧向避險資產　經濟學家：美債將上漲

台版餘額寶「託付寶」力拼年後上線　胡亦嘉「金融家老爸」到場支持

2020全球經濟持穩　施羅德：鼠年投資採「MOUSE策略」掌握機遇

上班族年終獎金放大術　善用3大投資工具讓你再賺一個紅包

台股午後由紅翻黑　收盤下跌63點險守11,800點

群創策略合作美國觸控新創Tanvas　發表新一代觸覺反饋車用顯示器

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

當總統超麻煩！無隱私+零娛樂　他搞笑幻想「如果選上」秒崩潰

韓國瑜看漂亮小腿「只是成長的過程」　王淺秋：女生也會偷看帥哥

2020總統大選投票「純國旗裝ok」　禁穿候選人飛行夾克！違罰1.5萬

出遊兒女臨時有事...媽強忍情緒　3姊弟串通給驚喜！她感動落淚

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

瑞磁呼吸道20項診斷試劑甫取得FDA上市許可　隨即獲得美國知名醫院合約

週轉資金過好年！不賣股票就能換現金　不限用途款項借貸助靈活運用資金

台股金鼠年左右逢源！全年維持雙位數成長　四大投資主題值得注意

東森新零售發威獲利13億　王令麟：2020是國際化戰略佈局元年！

影／伊朗對美報復！市場資金湧向避險資產　經濟學家：美債將上漲

台版餘額寶「託付寶」力拼年後上線　胡亦嘉「金融家老爸」到場支持

2020全球經濟持穩　施羅德：鼠年投資採「MOUSE策略」掌握機遇

上班族年終獎金放大術　善用3大投資工具讓你再賺一個紅包

台股午後由紅翻黑　收盤下跌63點險守11,800點

群創策略合作美國觸控新創Tanvas　發表新一代觸覺反饋車用顯示器

台南知名醫美爆摸胸醜聞！她躺恢復室遭3度抓揉　驚嚇開口被冷回：醒了喔　

一張圖秒看懂！　韓國瑜9日凱道大造勢　交管看這裡

22歲大眼萌妹Cosplay「禰豆子」神還原！卸妝照曝光...11萬網看傻

瑞磁呼吸道20項診斷試劑甫取得FDA上市許可　隨即獲得美國知名醫院合約

王學圻《大明風華》壯烈下線！　「朱家五子」微博隔空道別

週轉資金過好年！不賣股票就能換現金　不限用途款項借貸助靈活運用資金

到普利司通買輪胎抽300萬好禮　除濕機、吸塵器等你抱回家

南韓男足連8屆進奧運世界第1　亞洲決選首戰中國拼連9

沖繩時隔33年再現豬瘟！將撲殺1746隻豬...特有「阿古豬」也躲不過

王瞳徹底切割艾成！　癡纏8年「討回50萬」…開庭當天躲到加拿大

蔡依林踩到舞者的汗滑倒　「秒變一字馬」hold住全場

財經熱門新聞

快去加油！伊朗報復美國發動攻擊　國際原油價格狂飆

影／存股新選擇　跟著勞退買股票

5大電信惡夢還沒停　5G標金飆出全球天價

日圓節節高升！國際資金湧入避險　日圓匯價創近1個月新高

好羨慕！台塑集團公布年終獎金4.94個月本薪　最高7個月

兆豐金去年獲利約290億元　年增近3%

伊朗攻撃美軍空軍基地！台指期開盤大跌143點　預告台股開盤不妙

新年紅包自己賺！存股概念ETF賺配息　長抱過年也可以

台股下跌近百點！美伊衝突加劇　台股早盤跌破11,800點

2020信用卡優惠加碼、縮水懶人包

銀行送發財水　住過金庫吸財氣

永慶豪擲3億幸福成家基金留人才

專家：川普不會讓高油價維持太久

伊朗導彈炸美軍基地　金價一度飆破1600美元創逾6年新高

更多熱門

相關新聞

2020全球經濟持穩　施羅德：鼠年投資採MOUSE策略掌握機遇

2020全球經濟持穩　施羅德：鼠年投資採MOUSE策略掌握機遇

即使面對中美貿易戰攪局，2019年依舊是股債雙漲的一年，全球主要資產價格幾乎全數上漲，美股更是領頭羊，這股氣勢是否能延續至今年，全球投資人都在關注。施羅德投信投資長陳朝燈觀察，全球景氣進入擴張末期，在主要央行寬鬆貨幣政策支持下，預期未來2年全球經濟持穩。

快訊／伊朗空襲至少80死200傷

快訊／伊朗空襲至少80死200傷

伊朗台僑約15人 外交部：目前平安 已聯繫保持警覺

伊朗台僑約15人 外交部：目前平安 已聯繫保持警覺

蔡英文指示召開國安首長會議

蔡英文指示召開國安首長會議

台股午後由紅翻黑　收盤下跌63點險守11,800點

台股午後由紅翻黑　收盤下跌63點險守11,800點

關鍵字：

美國伊拉克伊朗黃金石油股市

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

詹惟中挺韓國瑜原因曝光：我不用留後路

伊朗發射數十枚飛彈　襲擊美空軍基地

獨／謝和弦護愛莉婭　反擊：這輩子最後悔認識Keanna！

快訊／烏克蘭客機載170人　伊朗起飛傳遭機管局擊落

阿公脫褲猥褻8月大孫女　媳婦看監視器崩潰

壞壞太嗨！她「洪水噴發」床單全濕…3男友全看傻

莉婭揭「和Keanna心結」！心疼謝和弦愛上她被譙

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

挨批說謊造謠　名嘴嘆：沒參選都被黑

烏克蘭班機「伊朗起飛後墜毀」　伊朗官員：機體故障起火

快訊／伊朗空襲至少80死200傷

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

老婆偷吃同事　綠帽夫拖走小王妻「性侵失敗亂刀砍死」

最佳好老公星座TOP3！唐綺陽：第一名不花心追求穩定

李沛旭分手秒交嫩妹新歡！IG放閃認「對的人」

更多

最夯影音

更多
越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情
蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面