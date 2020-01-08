影／伊朗對美報復！市場資金湧向避險資產　經濟學家：美債將上漲

▲伊朗向美軍發射飛彈報復。（圖／翻攝自推特）

記者謝仁傑／綜合報導

伊朗今對美軍駐伊拉克基地展開反擊，震撼全球金融市場，避險資產開始飆升，黃金價格自2013年後，六年來首次突破每盎司1600美元（約新台幣4萬8,131元），截至台灣時間下午2點50分，日經指數下跌了1.5％，香港恒生指數下跌1.1％，韓國綜合指數下跌1.1％。

Sunward Trading駐東京分析師Hideshi Matsunaga表示：「原油升破了每桶70美元，接近2019年9月在沙烏地阿拉伯石油基地遇襲後的價位。」他表示：「我們必須看看最近的襲擊造成了哪些破壞，帶來多大的嚴重性。但如果石油設施沒受影響，而且後續美國和伊朗雙方都不希望引發戰爭，那麼油價可能就會跌下來，像去年9月那樣。」

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ING駐新加坡亞太首席經濟學家ROB CARNELL指出：「這是一個很經典的避險情況，我認為問題在於能持續多久。現在我們看到伊朗針對美國做出報復行動，看起來情勢可能升級。」，他表示：「預計美債會進一步上漲。從市場角度來看，我認為這種情況可能會一直持續下去。」

新加坡嘉盛集團市場分析師Matt Simpson說：「很大程度上可以從黃金走勢看出市場信心狀態。若確認美軍有傷亡，川普肯定不會善罷干休，金價還會再上漲。」他也指出：「有人一直在談論是否會引發第三次世界大戰，但我認為還不至於如此。不過它看起來像是第三次波灣戰爭。」

彭博報導，下週原本預計將簽署中美貿易協定，美伊緊張局勢突然爆發，地緣政治危機勢必對正在發展的經濟產生打擊。製造業同期仍然疲軟，而主要經濟體的就業市場穩定。

▲白宮發言人Stephanie Grisham針對美伊問題在推特上發表聲明。（圖／翻攝自Twiiter／Stephanie Grisham）

美國上週三擊殺伊朗重要將領蘇雷曼尼（Qassim Soleimani），據彭博報導，最新情勢傳出美國駐伊拉克阿薩德的兩個空軍基地（Al-Asad Air Base）遭到至少 9 枚火箭（或導彈）襲擊，兩國關係緊張與中東動盪不安，繼中美貿易戰後，對全球經濟局勢無疑是投下一顆震撼彈。

美國國防部表示，這是從伊朗發射的，目標是伊拉克西部的阿薩德基地和埃爾比勒的另一處基地，目前尚不清楚襲擊是否造成人員傷亡或重大損失。

據CNN最新報導指出，一名美國軍方官員和一名高級政府官員說，初步評估是伊朗導彈擊中了美國人不居住的al-Asad基地地區。一名伊拉克國安消息人士告訴CNN，該基地有伊拉克人員傷亡。

白宮發言人 Stephanie Grisham 在一份聲明中說：「我們知道有關伊朗襲擊美國在伊拉克基地的報導。總統得到了簡報，並正在密切監視局勢，與國家安全小組進行協商。」

▲伊朗「聖城軍」領袖蘇雷曼尼遭美軍空襲而亡，引起伊朗全國憤慨。（圖／路透）



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