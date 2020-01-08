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英特爾旗下Mobileye與陸廠上汽集團、韓國大邱　布局自駕車系統

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如虎添翼！英特爾天價收購MOBILEYE強化自動車佈局(圖／記者洪聖壹攝)

英特爾旗下子公司Mobileye宣布自駕車系統兩大布局。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

美國電子消費大展CES正在美國拉斯維加斯連日開展，英特爾子公司Mobileye今（8）日宣布在自駕車布局兩大跨步，分別與大陸車廠上汽集團和韓國大邱廣域市政府合作，擴大自駕車系統布局。

Mobileye同時公布去（2019）年總銷售額接近10億美元，預估今年有望達雙位數成長。

請繼續往下閱讀...

Mobileye和大陸領導車廠上汽集團計劃使用Mobileye的路網資產管理（REM）技術，以推動L2+級ADAS系統在中國大陸的佈建，為自駕車領域的發展鋪路。與韓國大邱廣域市政府的合作，則是以Mobileye自動駕駛系統推動推動基於Mobileye自動駕駛系統（MaaS）布建。

Mobileye近期公布的一系列計畫，其中包括：Mobileye與巴黎大眾運輸公司合作；與中國蔚來汽車（NIO）合作生產Mobileye的自動駕駛系統，並銷售搭載該系統的消費者層級自駕車；此外，蔚來汽車還向Mobileye獨家提供自動駕駛計程車以服務中國大陸及其他市場；Mobileye與紫光集團（UniGroup）成立合資公司以使用路網地圖等數據資料；與福斯汽車（Volkswagen）和Champion Motors的合資事業在以色列經營自動駕駛計程車隊。

根據第三方資料，Mobileye估計2030年MaaS的總體潛在市場規模將達到1600億美元。Mobileye在先進駕駛輔助系統（ADAS）領域的領先地位、獨特的可擴充地圖工具，以及自動駕駛計程車全球佈建的願景，都在因應此一巨大商機。

中國大陸是第一個從Mobileye四大策略產品中受益的國家，隨著與上汽集團的協議，Mobileye在中國大陸的業務現已包括L2+ ADAS、地圖、MaaS和消費者層級自動駕駛車輛。

▼英特爾CES 2020發表。（影／取自英特爾官網）

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