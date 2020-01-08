起床驚見窗外「無臉男」詭笑！她嚇到驚聲慘叫...20萬網笑翻：真的討打

▲原PO在窗外堆起一個「無臉男雪人」。（圖／翻攝自推特／@YABUKOGI_LIFE）

實習記者賴韻如／綜合報導

對於日本人來說，冬天最大的樂趣除了滑雪以外就是堆雪人了！日本一名網友近日在推特分享，幾年前他堆雪人卻不小心把母親嚇到魂飛魄散的經驗。照片曝光後讓不少網友看了紛紛噴笑，意外掀起熱烈討論。

原PO「@YABUKOGI_LIFE」5日在推特上發布推文表示，自己在4、5年前的冬天，偷偷以宮崎駿知名動畫《神隱少女》中的角色作為發想，在餐桌前的窗外製作了一個「無臉男雪人」，沒想到母親早上起床拉開百葉窗一看到時，立刻發出超淒厲的慘叫聲，也把正在熟睡的原PO吵醒。

▲無臉男雪人大約130至150公分。（圖／翻攝自推特／@YABUKOGI_LIFE）



PO文指出，「當時花了一個小時左右堆完這個無臉男雪人，它的身高大約是130至150公分左右，臉部小細節是使用一些塑膠和紙片，再用牙籤固定而成的。」他強調，當時會做這個雪人純粹只是覺得很可愛，沒想到意外嚇到媽媽，「我最後不僅被臭罵一頓，父親還立刻將它移走並且銷毀，我當時覺得超可惜又失落。」

這篇推文PO出後立即引發熱烈討論，截至目前已達到23.8萬個愛心和6.9萬次轉發，大家紛紛留言表示，「我懂為什麼媽媽會發出慘叫聲...」、「這真的超恐怖」、「我是你媽一定揍你一頓」、「你真的討打啊！」、「我早上起來看到這個也會嚇死」、「說真的，蠻有質感的」、「超強的，逼真到很可怕」、「作得好棒」。