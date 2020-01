▲伊朗向美軍發射飛彈攻擊。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

在伊朗空襲美國駐伊拉克基地的消息傳出後,美國聯邦航空總署(FAA)已於7日發出通知,限制美國非軍事飛機飛越伊拉克、伊朗、波斯灣、阿曼灣上空。此外,新加坡航空公司(Singapore Airlines)已證實,所有飛越伊朗領空的航班全數改道,但並未給出具體理由。

綜合CNN、路透報導,在中東戰事一觸即發之際,目前美國當局已對非軍事飛機做出限制。根據美國聯邦航空總署的聲明,目前民營行公司的飛行限制區域為伊拉克、伊朗、波斯灣、阿曼灣上空,「FAA將會密切關注中東局勢發展,繼續與我們的國家安全夥伴協調,並與美國、國外的航空公司分享最新資訊。」

