男嬰被放「-7度陽台上」5小時活活凍死　爸媽：想讓他吸新鮮空氣

▲爸媽把嬰兒放在室外陽台上，竟然就這樣忘了。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯近來發生嬰兒不幸死亡的事件，一對父母為了讓7個月大嬰兒「呼吸新鮮空氣」，竟然將對方放置在室外陽台上，暴露在-7度的低溫中長達5小時，導致其最後失溫凍死，當局目前已針對死因展開刑事調查。

事件發生在俄羅斯哈巴羅夫斯克(Khabarovsk)，40歲媽媽把兒子放置在戶外陽台後，原本應該在幾分鐘內就將對方抱回屋內，然而她卻不小心忘了時間，導致其暴露在-7℃的低溫長達5小時，再帶回室內時已無生命跡象。

報導中指出，許多生活在寒冷國家的父母，為了讓小孩適應低溫，常常會讓對方睡在室外，因為他們認為，即使是寒冷冬天，讓孩子到室外呼吸新鮮空氣可以避免咳嗽和感冒。不過哈巴羅夫斯克衛生局特地發出警告，民眾千萬不可以讓小孩落單，「如果一個孩子處於危險狀態，請不要路過，尤其是冬天，孩童很容易就成為低溫的受害者。」

Seven-month-old baby freezes to death in -7C after being left on balcony to "sleep in the fresh air" for five hours https://t.co/i5zCgbYfa4 — BBC News (World) (@BBCWorld) January 7, 2020

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