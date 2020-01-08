1歲男童在家床上熟睡　深夜遭冷血槍手「針對性」開槍射殺

▲1歲男童熟睡時慘遭槍手射殺。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國德州近來發生一起不幸事件，一名1歲男童躺在自家床上睡覺時，竟然遭身分不明的槍手「針對性」射中身亡。警方表示，從犯案手法判斷，槍手應該很熟悉房屋的配置，所以故意挑住戶睡著的時間，以向下的角度朝臥室開槍。

達拉斯警察局長霍爾(Renee Hall)表示，事件發生在5日凌晨3時30分，槍手趁這家人入睡時，故意且針對性地朝屋內開槍，導致1歲男童諾曼(Rory Norman)當場喪命，「我們不僅感到心碎，並為這名1歲男童的死感到憤怒，他是因為這個城市的槍枝暴力而死，所以我們決心要在2020年剷除這樣的暴力行為。」

事件除了造成諾曼死亡，他的20歲叔叔同時也被擊中，對方剛好從就讀的大學返家，因為身中多槍被送到當地醫院治療，目前生命狀態穩定。由於無法得知在逃槍手的身分，警方希望民眾能幫忙提供線索。

The Dallas Police Department is asking for the Public's assistance in the Homicide investigation of 1-year-old, Rory Norman.https://t.co/NW18yBNwNh — Dallas Police Dept (@DallasPD) January 5, 2020

►即日起，我退出老化黨。