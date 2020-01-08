韓辦上演4奧步舞台劇　苦苓批「弱智」：不要侮辱台灣人的智慧！

▲韓國瑜「只有你想不到，沒有他們做不到！」記者會 。（圖／記者屠惠剛攝）



政治中心／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜競選辦公室6日上午召開「只有你想不到，沒有他們做不到」記者會，公布日前向網友徵選投票綠營可能出手的「108招選舉奧步」招式以及防制方法，記者會現場實況演出包含抹黑、抹紅、抹黃等4種劇情。對此，作家苦苓狠批，「你們自己弱智就算了，不要侮辱台灣人民的智慧！」

韓國瑜表示，這2天競選辦公室看奧步徵文，眼睛都快看不太清楚，因為有4千多件通通寄過來，劇情看起來非常好笑，但他心裡非常酸。他指出，已經進入2020年，民主已經成熟，還在預防選舉奧步，何嘗不是一個諷刺，大家都知道民進黨一定會出奧步，不知道什麼花樣，自稱是共諜的王立強支持他選高雄市長，結果是詐欺犯，還拍了沙龍照，到了澳洲還不會講英文，對台灣民主非常諷刺。

對於韓辦祭出選舉4大奧步，苦苓7日透過臉書狠酸，第一，拿棍子打總統候選人，你當那麼多維安都是木頭人嗎？第二，用軟體變臉假造賣菜郎抱女人影片，你當台灣是沒有科技辨識的落後國家嗎？第三，2個女人抱著小孩跑出來說是你的，民眾就傻傻的買單相信是你的？第四，共諜當街給你錢、還掏出紅色黨證給媒體拍，是有多白痴才能當這種共諜呀？苦苓痛批，「王淺秋、葉元之你們自己弱智就算了，不要侮辱台灣人民的智慧！」

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