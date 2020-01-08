渣男嫌「做路邊攤太窮」狠劈4年女友！　她5年後買房＋曬賓士怒打臉

▲羅茲曼分手後努力工作，近日買下一輛賓士。（圖／翻攝自twitter／@RozmizaRozman）

實習記者賴韻如／綜合報導

分手過得比前任好，就是對他最狠的報復！馬來西亞一名年輕女子因為家中靠著做路邊攤維生，沒想到竟被男友家人看不起，最後更慘遭劈腿。這名女子為了證明自己，在分手後5年拼命工作，近日不僅買下房子，還曬出自己新買的賓士，狠狠打臉當初甩他的男友。

據World Of Buzz報導，當時就讀高中的羅茲曼（Rozmiza Rozman）和男友感情相當穩定，攜手共度4年，2人畢業後雖然憧憬不同，卻仍互相扶持，未料某天，羅茲曼到男友家拜訪，卻遭到男友姐姐當面嫌棄，認為羅茲曼家裡是開路邊攤的，家境又貧窮，完全配不上自己的弟弟。

▲羅茲曼曬出自己的房子。（圖／翻攝自twitter／@RozmizaRozman）



不過，這番話並沒有影響到羅茲曼，因為她認為只要兩人夠相愛，就可以克服所有難關。某天，羅茲曼在和男友討論未來規劃時，談到自己工作以後要努力買一輛福斯汽車，沒想到卻被男友狠狠嘲諷，「那台車很貴，你們家那麼窮，應該只買的起國產車吧」。

羅茲曼更回想道，當時男友明明知道她家中經濟狀況不好，卻時常開口和她借錢，傻傻的羅茲曼也只好答應，她直到最後才發現，當時男友向她借的所有錢，都是為了和小三出去玩，讓她十分痛心。

羅茲曼最後決定放棄這段感情，且在分手後痛定思痛，努力工作了整整5年，近日，羅茲曼在個人推特分享，自己終於買下房子，還買了一輛價值23萬令吉的賓士，她帥氣打臉前男友，「你說對了，我買不起福斯，因為我只買得起賓而已。」

羅茲曼表示，「不要讓任何人來決定你的未來，只要朝著自己目標努力前進就對了！」羅茲曼現在是一名非常成功的財務顧問，持續朝的自己的目標邁進，狠狠打臉前男友一家人，過著自己嚮往的日子。