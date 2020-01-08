澳洲警方控24人「蓄意縱火」　亂扔菸蒂、火柴都違反禁火令

▲澳洲大火從去年9月延燒至今，新南威爾斯州24人被指控蓄意縱火。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合外電報導

澳洲野火自去年9月延燒至今，災情最為嚴重的新南威爾斯州（NSW）因此實施嚴格的禁火令。當地警方6日宣布，一共針對183人採取法律行動，包括警告與刑事指控，其中47人將菸蒂或火柴隨意扔在地上，違反禁火令，至少24人被指控蓄意縱火。

綜合CNN、ABC報導，新南威爾斯州警方6日聲明，已經針對183名沒有全面遵守禁火令的民眾採取法律行動，包括警告與刑事指控。他們指出，其中40人未成年，47人涉嫌把菸蒂或火柴扔在地上，至少24人被指控在州內蓄意縱火，必須為部分的野火問題直接負責。

▲澳洲消防員在新南威爾斯州的莫魯亞滅火。（圖／達志影像／美聯社）

據了解，澳洲森林野火自去年9月延燒至今，乾旱加上極端的高溫導致火勢蔓延到每一州，新南威爾斯州的災情最為嚴重，因此實施嚴格的禁火令。但是，仍有許多民眾沒有全面遵守，因燃燒個人物品、烹飪意外或者在戶外使用電動工具引發火勢，也陸續遭到起訴。

綜合外媒報導，澳洲大火持續延燒，自2019年9月以來已經造成25人及近5億隻動物死亡，還有2000棟房屋被毀，估計損失7億澳幣（大約新台幣145億元）。

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