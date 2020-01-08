伊朗戰機升空進伊拉克下狠話「會有更多攻擊」　不排除直攻美國

▲蘇萊曼尼國葬後，伊朗革命衛隊進行復仇 。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

美軍駐伊拉克「阿薩德空軍基地」（Ain al-Assad airbase）遭到10枚火箭空襲，目前雖未傳出死傷，但白宮隨即證實消息，並做初步的損傷評估。伊朗革命衛隊（IRGC）也發表聲明承認為其復仇行動，為了要報復美軍擊殺蘇萊曼尼，更警告美國公民最好盡快要求政府撤軍，否則不排除直接攻擊美駐地處、美國。

根據《CNN》報導，在伊朗革命衛隊突襲美軍駐伊拉克兩處基地後，隨即表示就是為蘇萊曼尼復仇，並在聲明中指出，「這是德黑蘭誓言的殺戮報仇，在世界上任何地方的美國駐軍都將可能遭受到攻擊，甚至美國，呼籲美國公民盡快要求政府撤軍，倘若美國再出現進一步的侵略，將不排除出現更強烈的報復回應。」

▲伊朗向美軍發射飛彈攻擊。（圖／翻攝自推特）

五角大廈發言人霍夫曼（Jonathan Hoffman）指出，伊朗對美軍阿薩德空軍基地發射10多枚導彈，目前正在評估損失，最近幾天為回應伊朗的報復行動，國防部已經採取一切適當的措施保護美方人員與合作夥伴。

根據伊朗國家電視台報導，伊朗革命衛隊用多枚導彈攻擊美空軍基地，目前伊朗革命衛隊已經將任何有美軍駐軍的地區作為首要攻擊地。白宮消息人士指出，美國與伊拉克政府之間已經有過高層溝通，但結果並不清楚；而另一名情報人士則透漏露，這些載著火箭的車之前就已緩緩駛近阿薩德空軍基地。

美國國防部長艾斯柏表示，並不打算與伊朗開戰，但是這場戰爭必須結束。白宮新聞秘書格里舍姆（Stephanie Grisham）則對外表示，白宮目前正密切監控局勢，並與國家安全小組進行討論。

根據《NBC》新聞網報導，伊朗戰機已經升空進入伊拉克領空。



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