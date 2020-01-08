羅智強影射蘇貞昌幫女兒拿標案　蘇幕僚「公開資料」狠打臉：靈異故事？





▲蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／彰化報導

國民黨台北市議員羅智強7日影射，蘇貞昌替三女兒蘇巧純拿下「政府上千萬的標案」。對此，蘇貞昌幕僚出示政府放上網的公開資料狠打臉，強調蘇巧純拿到的標案根本早在蘇貞昌當上行政院長前。他狠批羅智強的指控根本就是惡意抹黑的靈異故事，「難道評審委員是憑空想像預知蘇貞昌會當上閣揆，然後摒棄專業讓二三設計得標？」

羅智強透過臉書表示，「民進黨的家族肥貓，已經成為文化。蘇貞昌三女兒的二三設計，剛幫蘇貞昌打完新北市長選舉，就拿到政府上千萬的標案，這是民進黨國庫通競選總部的套路，候選人的合作廠商，選完之後，剛好就得到政府標案。」

羅智強稱蘇巧純完全不避嫌，非常的民進黨，「她姐姐蘇巧慧是立法委員，爸爸蘇貞昌當時已經傳聞要接行政院長，她去投標，誰敢不給她得標？民進黨這種權力流氓，還不該下架嗎？」

對此，蘇貞昌幕僚以政府採購網上的公開訊息狠打臉羅智強。羅智強所稱的標案為國立台灣科學教育館「上癮的科學特展」展示研究與規劃設計採購案，不過，根據公開資料顯示，2018年11月22日台灣科學教育館上網公告標案、同年12月12日開標、隔年1月7日廠商收到得標通知。幕僚進一步指出，標案審查時間是12月21日，而蘇貞昌則是在隔年1月14日才上任行政院長，「難道評審委員是憑空想像預知蘇貞昌會當上閣揆，然後摒棄專業讓二三設計得標？」

蘇幕僚痛批，蘇巧純經營的設計公司「二三設計」除了曾與雙北政府，也和7-11、誠品、伊甸基金會等合作過，「這些單位難道都是預測到未來蘇貞昌可能當閣揆？」

蘇幕僚表示，蘇巧純才華洋溢，專注互動設計策展領域，公司正派經營，創業幾年小有名聲，大家可以去業界打聽一下，就知道是不是事實。他說，「蘇巧純在獲得羅智強議員提到的標案之前，已經分別在2013年朱立倫市長時的新北市政府，及2016年柯文哲市長的台北市政府，都有獲得政府標案，這也代表對她公司及團隊能力肯定。」

蘇幕僚提到，蘇貞昌在競選新北市長期間，整個文宣團隊的活動與設計許多都來自於蘇巧純之手，選戰過程所展現出來的創造力和活力都讓人耳目一新。幕僚更酸，「羅智強議員的文宣從內而外、從上到下都醜的驚人，建議也該找一下設計團隊聽取建議，不能再這樣醜下去。」

蘇幕僚痛批，「在選前三天，羅智強以一個發生在蘇貞昌擔任行政院長以前的標案，硬是把不相干的事件、時間兜在一起，憑空揣測、想像一個正派經營的設計公司是肥貓、是用特權。不只是非常惡意的抹黑，更是讓整個策展的工作團隊努力的年輕人非常受傷。」