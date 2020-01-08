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5G標金創全球天價！「你不退我不退」原因曝　官員無奈揭內幕

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圖、文／鏡週刊

去年底政府釋出5G頻譜，主力頻段3.5GHz僅釋出270MHz頻寬，電信五雄為搶下頻寬，贏得這場生存之戰，莫不殺紅眼，截至週一（元月6日），3.5GHz頻段標金已達988.47億元，每單位（10MHz）標金高達36.61億元，刷新全球紀錄。

上週四（元月2日）新年伊始，各界正在喜迎新的一年到來，對電信五雄來說，卻是惡夢的開始，「每天都抱著期望去競標5G，卻都空手而歸，眼看標金越來越高，真不知道哪天才能結束？」一名電信三強高層無奈的說。

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▲為搶5G執照台灣五家電信業者殺紅眼，標金也創下全球新高。（圖／鏡週刊提供，下同）

去年底政府釋出5G頻譜，共釋出3.5GHz、28GHz與1800MHz 3個頻段，最熱門的3.5GHz頻段，截至週一標金已達988.47億元，才短短19天，眼看競標金額就要扣關千億，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、亞太電信和台灣之星五家電信業者仍沒有鬆手跡象，讓這場競標戰宛如「失速列車」一般失控。

本刊調查，中華電信、台灣大哥大、遠傳電信三強互不相讓，堅持各自拿下100MHz頻寬，台灣之星和亞太電信兩雄各盤算拿40和20MHz，總計5家電信業者需求就要360MHz頻寬，遠超過政府釋出的270MHz頻寬，中華電信董事長謝繼茂就坦言，這次頻寬的需求大於供給。

知情人士透露，NCC其實曾找過專業顧問評估，以台灣電信市場的競爭，最適合家數約3.3家，也就是說隨市場競爭加劇，5G營運後，市場也會出現收斂，意味著有業者可能會退場，「這次頻譜競爭如此激烈，不惜重金都要搶標，就因業者視為生存之戰。」市場人士分析。

本刊調查，電信三強中遠傳卡在設備和其他業者不同，無法合作，頻寬又不願搶輸台灣大，態度最積極。業者抱怨，5G標金續飆高，不僅傷害電信業發展，消費者也將承擔高資費苦果，恐怕這場5G戰爭只會造成業者、消費者雙輸的局面。

由於中華電信、台灣大哥大、遠傳電信三強互不相讓，堅持各自拿下100MHz頻寬，台灣之星和亞太電信兩雄各盤算拿40和20MHz，總計5家電信業者需求就要360MHz頻寬，遠超過政府釋出的270MHz頻寬，中華電信董事長謝繼茂就坦言，這次頻寬的需求大於供給。

眼見5家電信業者僵持不下，去年耶誕節後、5G競標戰邁入第12天，每單位（10MHz）標金已達24.15億元，電信獲利王、台灣大哥大董事長蔡明忠眼見這場戰爭短期難以結束，竟率先讓步只喊出60MHz，引起同業震撼並揣測。

台灣大哥大從一開始豪氣喊出要100MHz頻寬，何以最後打6折只要60MHz？蔡明忠葫蘆裡賣什麼藥，恐怕只有他自己清楚，但看在同業眼裡，卻是這樣解讀，「蔡明忠如果和長期合作的盟友亞太電信，2家攜手拿下80MHz，將可創造最大利益。」一位業者分析。

市場傳出，台灣大可能會和盟友亞太電信合作。

市場傳出，台灣大可能會和盟友亞太電信合作。

市場人士指出，台灣大哥大60MHz加上亞太電信20MHz，台灣之星40MHz，此後標局3家幾乎定調，喊出這幾個數字競標，眼睜睜看中華電信和遠傳2家輪流拋球喊標。

眼見標金飆高沒有結標跡象，行政院出手，要求中華電信退一步，「中華電信跌破外界眼鏡，意外調降頻寬，有幾回競標只出到80MHz，沒想到遠傳仍堅持要80MHz以上，扣掉穩定出標的台灣大（60MHz）、亞太（20MHz）、台灣之星（40MHz）共120MHz，釋頻270MHz只剩150MHz，中華電信出80MHz，如果遠傳願意只拿70MHz就結標了。」知情人士說。

一名電信高層分析，身為龍頭的中華電信勢必取得最多頻寬，台灣大一旦和亞太結盟，等於握有80MHz，為了求生存的台灣之星也非得搶40MHz，「在遠傳不願輸給台灣大，台灣之星又堅持不退的情況下，『你不退、我也不能退』的僵局就此產生。」市場人士觀察。

5G爭奪戰再度陷入僵局，電信業者私下向本刊抱怨，其實台灣的5G頻譜標金會刷新全球紀錄，原因在於NCC（國家通訊委員會）設計的競標制度，「要結束這場競標的要件只有5家合計剛好到270MHz，或是連續2次競價回合都沒有業者提出才能結束，照現在的情勢來看，根本就是空集合。」

「NCC只丟出270MHz的頻寬，又限制業者競標上限是100MHz，讓5家業者搶標，類似『飢餓遊戲』設計。」台灣電信產業發展協會副祕書長劉莉秋就直批，NCC設計出這套遊戲規則導致業者為生存，只能用搏命狀態去搏到最後一刻。

更何況，按現行5G競標制度，目前還只標頻寬數量，沒標頻段位置，電信業者說，等第一階段標完頻寬後，接著進入至少7天的冷靜期，協商頻段位置，這次釋出3.5GHz頻譜有分「魚頭、魚肚、魚尾」，中段是最好、最乾淨的頻段，若5家電信業者沒共識，恐怕還要再付更高的標金，才能搶到好位置。

面對5G標金突破新高，NCC官員向本刊說明，電信業要提供完整的5G服務，最少也要80MHz的頻寬，理想是100MHz，最初釋頻時，五家業者各有盤算，亞太、台灣之星希望上限降到60MHz，尋求保證有位置；三強希望設門檻排擠對手，「如果降到60到70MHz等於保障四家可拿到頻寬，如果設100MHz上限就只能三家起跳，讓業者自行競標。」

NCC評估，未來5G服務差異大，電信業不需拘泥在大頻寬，小頻寬也能提供個性化服務，最後決定不降上限、下限，避免政策干擾市場機制，只要業者錢足夠多，就能標到想要的頻寬，「從3G、4G到5G，NCC都沒有預設幾家來競標，只要有能力的都能來，競標的結果就尊重市場機制。」NCC官員說。


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