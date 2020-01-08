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伊朗攻撃美軍空軍基地！台指期開盤大跌143點　預告台股開盤不妙

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▲美股道瓊上漲 372.68 點。回頭看台指期今（7）日開盤上漲 點，來到 點。（圖／路透）

▲美股道瓊下跌 119.70 點。回頭看台指期今（8）日開盤下跌 143 點，來到 11,728 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

美伊衝突持續升，外媒指出，美國駐伊拉克的阿薩德空軍基地，遭到至少 9 枚火箭彈襲擊，伊斯蘭革命衛隊也證實這項攻擊，美股週二（5日）三大指數收跌，道瓊跌逾 110 點。回頭看台指期今（6）日開盤下跌 143 點，來到 11,728 點，也預告台股開盤不妙。

標普 500 指數下跌 9.10 點，或 0.28%，收 3237.18 點。那斯達克指數下跌 2.88 點，或 0.03%，收 9068.58 點。美股道瓊指數下跌 119.70 點，或 0.42%，收 28583.68 點。費城半導體指數上漲 32.60 點，或 1.78%，收 1867.28 點。

請繼續往下閱讀...

美國主要公司將從下周開始陸續公布第4季度財報。據Refinitiv 的IBES數據預期標普500指數成分股企業第4季獲利較上年同期下降0.6%。

經濟數據方面，受機械和運輸設備需求大幅下降的拖累，11月美國工廠訂單較前月減少。不過11月非製造業活動數據優於預期，反映美國經濟頗具韌性。

截至今早8：47，台指期下跌 168 點，來到 11,703 點。

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