快訊／伊朗發射「至少數十枚火箭飛彈」　襲擊美軍駐伊拉克空軍基地

▲伊朗少將指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）在巴格達國際機場被美軍空襲身亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導



據俄羅斯衛星網最新消息報導，美軍駐伊拉克「阿薩德空軍基地」（Ain al-Assad airbase）遭到9枚火箭彈襲擊，目前傷亡情況不明，有駐伊拉克的美軍高級官員指出，伊拉克有多個地點遭到襲擊。當地媒體「Al-Hadath」報導，發動攻擊的是伊朗革命衛隊，旨在報復美國。



美國ABC News報導，一名美軍官員證實，在8日凌晨，美軍駐伊拉克的多個基地都遭到攻擊，包含北部艾比爾（Erbil）的基地，以及西部的阿薩德空軍基地。

伊朗學生新聞社（ISNA ）在報導中表示，「今早，『勇敢的』伊朗革命衛隊空軍執行了成功的『烈士蘇萊曼尼』行動（Operation Martyr Soleimani），發射了數十枚地對地飛彈，攻擊恐怖與具侵略性的美國軍隊」。

CNN報導，飛彈數量至少有10枚。白宮發言人葛里斯漢（Stephanie Grisham）指出，「川普總統已經得知消息，正在密切監控狀況，並與國家安全小組討論對策」。美國參議院院長裴洛西則在民主黨員的會議中得知此消息，CNN報導，她在會議上告訴所有成員「祈禱吧」。

法新社報導，伊朗威脅如果美國再攻擊的話，已經準備好更多轟炸。

