金鼠年開運發大財！銀行送限量發財水　還先住過金庫吸財氣

▲金鼠年即將到來，目前已有銀行陸續贈送發財水，希望民眾在新的一年財運旺旺來。（示意圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

再過不久就要迎接金鼠年的到來，越來越多銀行搶推贈送給客戶開運小物，而住過銀行金庫發財水深受民眾喜愛，期待在新的一年財運能夠旺旺來。

農曆春節前已有銀行陸續贈送往來客戶發財水，且都是經過金庫加持過，至少住過金庫一天以上，甚至有些銀行更講究，會放在金庫7天或49天，吸取銀行滿滿的錢氣。

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星展銀行（台灣）特別準備印有星展吉祥物｢星星｣、｢展展｣的應景發財水，由各分行擺放於金庫加持後，限量提供給有需求的客戶，並由申辦業務的財富管理客戶優先索取。

渣打銀行也特別準備象徵新年好彩頭的「發財水」贈送給客戶，限量1萬6,888瓶發財水自即日起於全台分行發送，就有機會獲得希望客戶在新的一年沾沾財氣，鼠來寶好運到。

渣打銀行財富管理處負責人陳太齡表示，經過銀行金庫加持的發財水，向來深受民眾喜愛，成為迎接新年好彩頭的幸運物，每每接近年底就有許多客戶詢問。

此外，國泰世華銀行數位品牌KOKO推出燙金版的超Q金鼠年限定紅包袋，紅包袋一組6個，像是「我本來很有錢的 在你收下這包之前」、「這包或許沒有厚度 但卻很有溫度」、「我的骨瘦如柴 成就你的恭喜發財」等讓人會心一笑的字句，紅包袋採用有別於傳統的亮面紙張，霧面效果更具時尚感，搭配流行度爆棚的玫瑰紅和珊瑚紅，以鼠年為設計的KUSO燙金圖案質感絕佳，從文案到設計打樣全都是銀行同仁的創意發想。