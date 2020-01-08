倒數3天追國瑜／張善政替韓國瑜回防高雄　李佳芬固台北造勢





▲張善政、李佳芬。（圖／記者林敬旻、湯興漢攝）

記者袁茵、呂欣玫／綜合報導

距離2020總統大選倒數3天，國民黨總統候選人韓國瑜公布8日在台北召開記者會的行程，副總統候選人張善政則替他回防高雄，而韓國瑜夫人李佳芬於台北拜票，並在晚間參加三重造勢晚會，想一瞥韓氏夫婦身影的韓粉們一定要把握！

行程如下：

韓國瑜公開行程

10：00 國民黨中央一樓媒體室召開「冠軍花落誰家？完整的大解密奧步108招！」由總統候選人韓國瑜、韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人鄭照新、發言人葉元之、律師葉慶元出席。

張善政公開行程

11：30 黃昭順委員車隊掃街（高雄市楠梓區加昌路725-5號）

14：30 單車美食之旅（高雄市苓雅區中正一路315號）

17：10 小港區港墘里龍湖廟參拜（高雄市小港區平正街55號）

17：30 陪同陳麗娜委員車隊掃街（龍湖廟）

18：10 陳麗娜委員團結勝選晚會（高雄市小港區沿海一路207號）

19：50 《南方崛起，高雄光榮》世界客屬團結大會（高雄市褒忠義民廟，高雄市三民區褒忠街114號）

李佳芬公開行程

12：00-13：00 士林福德宮 （士林區大南路138號）／士林慈誠宮（士林大南路84號）

14：00-15：00 總部直播（文林北路50號1樓）

15：30 樂群花園新城見面會

16：20 雙和市場口致意（西藏路125巷17號）

17：00-17：45 輔選志工感恩見面茶會（松山後援會 民生東路五段206號）

20：30-21：00 造勢晚會（三重綜合體育館）

其他人也看了這些

►第6選區「10人爭1席」超激烈 北市56名區域立委候選人名單來了

►參選人數破紀錄！72人搶12席 新北區域立委候選人名單一次看

►桃園30位區域立委候選人名單 第3選區「6搶1」

更多熱門新聞...

►43人搶8席！台中第4、5選區陷「9人之爭」 立委候選人名單一覽

►台南區域立委候選人名單出爐 第1選區競爭最激烈！

►楠梓左營參選人數爆炸！11人搶攻1席 高雄區域立委候選人名單出爐

►超越藍綠，就靠她了