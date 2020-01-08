　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

倒數3天追國瑜／張善政替韓國瑜回防高雄　李佳芬固台北造勢

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼張善政、李佳芬。（圖／記者林敬旻、湯興漢攝）

▲張善政、李佳芬。（圖／記者林敬旻、湯興漢攝）

記者袁茵、呂欣玫／綜合報導

距離2020總統大選倒數3天，國民黨總統候選人韓國瑜公布8日在台北召開記者會的行程，副總統候選人張善政則替他回防高雄，而韓國瑜夫人李佳芬於台北拜票，並在晚間參加三重造勢晚會，想一瞥韓氏夫婦身影的韓粉們一定要把握！

行程如下：

韓國瑜公開行程

10：00 國民黨中央一樓媒體室召開「冠軍花落誰家？完整的大解密奧步108招！」由總統候選人韓國瑜、韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋、發言人鄭照新、發言人葉元之、律師葉慶元出席。

張善政公開行程

11：30　黃昭順委員車隊掃街（高雄市楠梓區加昌路725-5號）
14：30　單車美食之旅（高雄市苓雅區中正一路315號）
17：10　小港區港墘里龍湖廟參拜（高雄市小港區平正街55號）
17：30　陪同陳麗娜委員車隊掃街（龍湖廟）
18：10　陳麗娜委員團結勝選晚會（高雄市小港區沿海一路207號）
19：50　《南方崛起，高雄光榮》世界客屬團結大會（高雄市褒忠義民廟，高雄市三民區褒忠街114號）

李佳芬公開行程

12：00-13：00　士林福德宮 （士林區大南路138號）／士林慈誠宮（士林大南路84號）
14：00-15：00　總部直播（文林北路50號1樓）
15：30　樂群花園新城見面會
16：20　雙和市場口致意（西藏路125巷17號）
17：00-17：45　輔選志工感恩見面茶會（松山後援會 民生東路五段206號）
20：30-21：00　造勢晚會（三重綜合體育館）

其他人也看了這些

第6選區「10人爭1席」超激烈　北市56名區域立委候選人名單來了
參選人數破紀錄！72人搶12席　新北區域立委候選人名單一次看
桃園30位區域立委候選人名單　第3選區「6搶1」

更多熱門新聞...

43人搶8席！台中第4、5選區陷「9人之爭」　立委候選人名單一覽
台南區域立委候選人名單出爐　第1選區競爭最激烈！
楠梓左營參選人數爆炸！11人搶攻1席　高雄區域立委候選人名單出爐

超越藍綠，就靠她了

ET快訊
快訊／美軍駐伊拉克「阿薩德空軍基地」　遭到火箭彈襲擊
李沛旭分手秒交嫩妹新歡！IG放閃認「對的人」　恩愛互動全被拍
莉婭揭和Keanna心結！心疼謝和弦愛上她被譙「好友都看不下
今越晚越凍「狂降10度低溫探11度」　下波濕冷高山可能下雪
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓冰現身倒數72hrs！韓國瑜的「最後一支穿雲箭」　2方式搬出秘密武器

倒數3天追國瑜／張善政替韓國瑜回防高雄　李佳芬固台北造勢

倒數3天追小英／蔡英文車隊一路向北　彰、中、苗、桃掃街路線公開

決戰72小時！民進黨催票「最大王牌」曝光　3策略防「韓總統」成真　

南投候選人用「921」當口號　謝震武怒問藍營議員：為什麼要這樣？

謝長廷指楊蕙如跟李佳芬一起看球　她PO文揭「球場外真相」

藍寶堅尼現身！挺韓「貪食蛇車隊」連2晚掃街　高雄一片國旗海

飛回台灣挺小英！蔡英文：為何年輕人支持民進黨...「因為相信我們的理念」

蔡英文車隊開進艱困選區！農業大縣鄉親搬出「小豬、大花生」力挺

高雄再現貪食蛇！基進批「2位副市長帶頭擾亂交通」：愧對高雄市民

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

當總統超麻煩！無隱私+零娛樂　他搞笑幻想「如果選上」秒崩潰

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

韓國瑜看漂亮小腿「只是成長的過程」　王淺秋：女生也會偷看帥哥

2020總統大選投票「純國旗裝ok」　禁穿候選人飛行夾克！違罰1.5萬

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

韓冰現身倒數72hrs！韓國瑜的「最後一支穿雲箭」　2方式搬出秘密武器

倒數3天追國瑜／張善政替韓國瑜回防高雄　李佳芬固台北造勢

倒數3天追小英／蔡英文車隊一路向北　彰、中、苗、桃掃街路線公開

決戰72小時！民進黨催票「最大王牌」曝光　3策略防「韓總統」成真　

南投候選人用「921」當口號　謝震武怒問藍營議員：為什麼要這樣？

謝長廷指楊蕙如跟李佳芬一起看球　她PO文揭「球場外真相」

藍寶堅尼現身！挺韓「貪食蛇車隊」連2晚掃街　高雄一片國旗海

飛回台灣挺小英！蔡英文：為何年輕人支持民進黨...「因為相信我們的理念」

蔡英文車隊開進艱困選區！農業大縣鄉親搬出「小豬、大花生」力挺

高雄再現貪食蛇！基進批「2位副市長帶頭擾亂交通」：愧對高雄市民

快訊／美軍駐伊拉克「阿薩德空軍基地」　遭到9枚火箭彈襲擊

美藥廠損失300億！華裔生化學家兄妹「驚天盜」賣中國　檢發移民拘留令

雪碧整形前「無P素顏照」曝光超驚嚇！　穿2年原味內褲被偷…8辣模全受害

二戰馬俊麟正宮..王瞳近況曝光！「回收8年舊愛」深夜連嗨4小時

韓冰現身倒數72hrs！韓國瑜的「最後一支穿雲箭」　2方式搬出秘密武器

李沛旭分手秒交嫩妹新歡！　IG放閃認「對的人」…車內恩愛互動全被拍

去年只發一首歌！BTS宣布2月回歸　新專名稱公開「從日期就是套路」

「銅鑼灣書店」年後中山區重啟　林榮基：警醒台灣人遠離親中

倒數3天追國瑜／張善政替韓國瑜回防高雄　李佳芬固台北造勢

倒數3天追小英／蔡英文車隊一路向北　彰、中、苗、桃掃街路線公開

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

政治熱門新聞

「淑華」清秀照曝光！韓國瑜偷看變放牛班

貪食蛇車隊連2晚掃街！藍寶堅尼也參戰

貪食蛇再現！基進批韓：愧對高雄市民

換6經理都沒救　他曝飯店老闆挺韓

楊蕙如跟李佳芬一起看球？她揭真相

雲林驚傳競選幹部遭圍毆　流血送醫

最慘單位！千萬預算被砍到剩1000元

飛回台灣挺小英！蔡英文：為何年輕人支持民進黨...「因為相信我們的理念」

李艷秋7點狂轟！爆蔡英文真實人格

蔡英文車隊開進艱困選區！農業大縣鄉親搬出「小豬、大花生」力挺

李佳芬問兒王小姐　他吐槽：這妳也信

影／國民黨籍李鴻源替阮昭雄拍影片

沈一鳴非作戰身亡恐難入祀忠烈祠

TIME：台灣選舉被惡毒演員炒作假訊息主導

更多熱門

相關新聞

就怕「韓總統」成真　綠靠最大王牌催票

就怕「韓總統」成真　綠靠最大王牌催票

距離投票日剩不到72小時，民進黨總統候選人蔡英文陣營最後階段催票策略採取「陸空合一」，除了傳統車隊掃街、造勢晚會，輔選團隊還特別找來多位名人拍攝催票影片，力求衝高支持群眾投票率，達成勝選目標。

楊蕙如跟李佳芬一起看球？她揭真相

楊蕙如跟李佳芬一起看球？她揭真相

前調查員恐嚇館長　20萬交保

前調查員恐嚇館長　20萬交保

杜力狂接韓國瑜拜票電話　氣炸：打給我個屁

杜力狂接韓國瑜拜票電話　氣炸：打給我個屁

貪食蛇車隊連2晚掃街！藍寶堅尼也參戰

貪食蛇車隊連2晚掃街！藍寶堅尼也參戰

關鍵字：

韓國瑜張善政李佳芬2020大選2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／謝和弦護愛莉婭　反擊：這輩子最後悔認識Keanna！

壞壞太嗨！她「洪水噴發」床單全濕…3男友全看傻

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

莉婭再砲Keanna「搭上前男友」

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

「淑華」清秀照曝光！韓國瑜偷看變放牛班

一張圖看2波降溫　探12°C逼近冷氣團

誘81少女拍裸照　台大準研究生判3年

肛門長菜花！16歲妹「童貞還在」…醫曝感染地點驚

最佳好老公星座TOP3！唐綺陽：第一名不花心追求穩定

澳洲野火死5億動物　再殺1萬頭駱駝

台北正妹酒吧被搭訕！美籍男固定臉頰性侵

女駕駛對違停Jaguar連撞11下　警方回應

小四兒子發現她拍成人片！D槽女神白石茉莉奈錯愕認了

更多

最夯影音

更多
越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情
蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

當總統超麻煩！無隱私+零娛樂　他搞笑幻想「如果選上」秒崩潰

當總統超麻煩！無隱私+零娛樂　他搞笑幻想「如果選上」秒崩潰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面