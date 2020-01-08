　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

倒數3天追小英／蔡英文車隊一路向北　彰、中、苗、桃掃街路線公開

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文嘉義輔選掃街行程。（圖／記者黃國霖攝）

▲蔡英文車隊掃街。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔡文鈴／台北報導

2020大選倒數三天，總統蔡英文「勇敢自信 護台同行」掃街車隊繼續衝刺，所到之處受到許多支持者歡迎，8日一早繼續往北移動，前進彰化、台中、苗栗、桃園，車隊掃街路線如下，想要目睹小英身影的英粉們千萬不要錯過！

行程如下：
0945-1000 彰化縣出發記者會 皇潮鼎宴禮宴會館停車場（員林市員林大道一段298號）
1000-1025 彰化縣陳素月車隊掃街 起點：皇潮鼎宴禮宴會館（員林市員林大道一段298號）／終點：陳素月委員服務處（彰化縣員林惠明街219號）
1040-1105 彰化縣黃秀芳車隊掃街 起點：南區後援會（彰化縣彰化市埔陽街50號）／終點：彰化市老人會館（彰化縣彰化市三民路415號）
1130-1200 台中張廖萬堅車隊掃街 起點：張廖萬堅市政路總部（台中市市政路566號） 終點：台中萬壽棒球場（西區向上路一段577號）
1205-1235 台中市黃國書車隊掃街 起點：台中萬壽棒球場（西區向上路一段577號）／終點：國立台灣美術館（西區五權西路一段2號）
1430-1510 台中市洪慈庸車隊掃街 起點：洪慈庸競選總部（神岡區中山路701-1號）／終點：洪慈庸競選總部（神岡區中山路701-1號）
1610-1635 苗栗縣羅貴星車隊掃街 起點：羅貴星竹南競選總部（竹南鎮環市路一段158號）／終點：羅貴星竹南競選總部（竹南鎮環市路一段158號）
1645-1710 苗栗縣徐定禎車隊掃街 起點：徐定禎頭份競選總部對面（頭份市自強路246號）／終點：徐定禎頭份競選總部（頭份市自強路246號）
1830-2030 新竹縣造勢晚會 新竹縣政府廣場（新竹縣竹北市光明六路10號）
1930-2130 桃園市造勢晚會 楊梅區陽明夜市（桃園市楊梅區金山街）

ET快訊
快訊／美軍駐伊拉克「阿薩德空軍基地」　遭到火箭彈襲擊
李沛旭分手秒交嫩妹新歡！IG放閃認「對的人」　恩愛互動全被拍
莉婭揭和Keanna心結！心疼謝和弦愛上她被譙「好友都看不下
今越晚越凍「狂降10度低溫探11度」　下波濕冷高山可能下雪
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓冰現身倒數72hrs！韓國瑜的「最後一支穿雲箭」　2方式搬出秘密武器

倒數3天追國瑜／張善政替韓國瑜回防高雄　李佳芬固台北造勢

倒數3天追小英／蔡英文車隊一路向北　彰、中、苗、桃掃街路線公開

決戰72小時！民進黨催票「最大王牌」曝光　3策略防「韓總統」成真　

南投候選人用「921」當口號　謝震武怒問藍營議員：為什麼要這樣？

謝長廷指楊蕙如跟李佳芬一起看球　她PO文揭「球場外真相」

藍寶堅尼現身！挺韓「貪食蛇車隊」連2晚掃街　高雄一片國旗海

飛回台灣挺小英！蔡英文：為何年輕人支持民進黨...「因為相信我們的理念」

蔡英文車隊開進艱困選區！農業大縣鄉親搬出「小豬、大花生」力挺

高雄再現貪食蛇！基進批「2位副市長帶頭擾亂交通」：愧對高雄市民

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

當總統超麻煩！無隱私+零娛樂　他搞笑幻想「如果選上」秒崩潰

涉散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票韓辦記者會上痛哭：房子沒了…

韓國瑜看漂亮小腿「只是成長的過程」　王淺秋：女生也會偷看帥哥

2020總統大選投票「純國旗裝ok」　禁穿候選人飛行夾克！違罰1.5萬

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

韓冰現身倒數72hrs！韓國瑜的「最後一支穿雲箭」　2方式搬出秘密武器

倒數3天追國瑜／張善政替韓國瑜回防高雄　李佳芬固台北造勢

倒數3天追小英／蔡英文車隊一路向北　彰、中、苗、桃掃街路線公開

決戰72小時！民進黨催票「最大王牌」曝光　3策略防「韓總統」成真　

南投候選人用「921」當口號　謝震武怒問藍營議員：為什麼要這樣？

謝長廷指楊蕙如跟李佳芬一起看球　她PO文揭「球場外真相」

藍寶堅尼現身！挺韓「貪食蛇車隊」連2晚掃街　高雄一片國旗海

飛回台灣挺小英！蔡英文：為何年輕人支持民進黨...「因為相信我們的理念」

蔡英文車隊開進艱困選區！農業大縣鄉親搬出「小豬、大花生」力挺

高雄再現貪食蛇！基進批「2位副市長帶頭擾亂交通」：愧對高雄市民

快訊／美軍駐伊拉克「阿薩德空軍基地」　遭到9枚火箭彈襲擊

美藥廠損失300億！華裔生化學家兄妹「驚天盜」賣中國　檢發移民拘留令

雪碧整形前「無P素顏照」曝光超驚嚇！　穿2年原味內褲被偷…8辣模全受害

二戰馬俊麟正宮..王瞳近況曝光！「回收8年舊愛」深夜連嗨4小時

韓冰現身倒數72hrs！韓國瑜的「最後一支穿雲箭」　2方式搬出秘密武器

李沛旭分手秒交嫩妹新歡！　IG放閃認「對的人」…車內恩愛互動全被拍

去年只發一首歌！BTS宣布2月回歸　新專名稱公開「從日期就是套路」

「銅鑼灣書店」年後中山區重啟　林榮基：警醒台灣人遠離親中

倒數3天追國瑜／張善政替韓國瑜回防高雄　李佳芬固台北造勢

倒數3天追小英／蔡英文車隊一路向北　彰、中、苗、桃掃街路線公開

明道哥哥「最後身影曝光」！　案發前23小時3貼載妻兒騎車上山

政治熱門新聞

「淑華」清秀照曝光！韓國瑜偷看變放牛班

貪食蛇車隊連2晚掃街！藍寶堅尼也參戰

貪食蛇再現！基進批韓：愧對高雄市民

換6經理都沒救　他曝飯店老闆挺韓

楊蕙如跟李佳芬一起看球？她揭真相

雲林驚傳競選幹部遭圍毆　流血送醫

最慘單位！千萬預算被砍到剩1000元

飛回台灣挺小英！蔡英文：為何年輕人支持民進黨...「因為相信我們的理念」

李艷秋7點狂轟！爆蔡英文真實人格

蔡英文車隊開進艱困選區！農業大縣鄉親搬出「小豬、大花生」力挺

李佳芬問兒王小姐　他吐槽：這妳也信

影／國民黨籍李鴻源替阮昭雄拍影片

沈一鳴非作戰身亡恐難入祀忠烈祠

TIME：台灣選舉被惡毒演員炒作假訊息主導

更多熱門

相關新聞

就怕「韓總統」成真　綠靠最大王牌催票

就怕「韓總統」成真　綠靠最大王牌催票

距離投票日剩不到72小時，民進黨總統候選人蔡英文陣營最後階段催票策略採取「陸空合一」，除了傳統車隊掃街、造勢晚會，輔選團隊還特別找來多位名人拍攝催票影片，力求衝高支持群眾投票率，達成勝選目標。

前調查員恐嚇館長　20萬交保

前調查員恐嚇館長　20萬交保

杜力狂接韓國瑜拜票電話　氣炸：打給我個屁

杜力狂接韓國瑜拜票電話　氣炸：打給我個屁

飛回台灣挺小英！蔡英文：為何年輕人支持民進黨...「因為相信我們的理念」

飛回台灣挺小英！蔡英文：為何年輕人支持民進黨...「因為相信我們的理念」

蔡英文車隊開進艱困選區！農業大縣鄉親搬出「小豬、大花生」力挺

蔡英文車隊開進艱困選區！農業大縣鄉親搬出「小豬、大花生」力挺

關鍵字：

蔡英文2020大選2020大選蔡英文

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／謝和弦護愛莉婭　反擊：這輩子最後悔認識Keanna！

壞壞太嗨！她「洪水噴發」床單全濕…3男友全看傻

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

莉婭再砲Keanna「搭上前男友」

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

「淑華」清秀照曝光！韓國瑜偷看變放牛班

一張圖看2波降溫　探12°C逼近冷氣團

誘81少女拍裸照　台大準研究生判3年

肛門長菜花！16歲妹「童貞還在」…醫曝感染地點驚

最佳好老公星座TOP3！唐綺陽：第一名不花心追求穩定

澳洲野火死5億動物　再殺1萬頭駱駝

台北正妹酒吧被搭訕！美籍男固定臉頰性侵

女駕駛對違停Jaguar連撞11下　警方回應

小四兒子發現她拍成人片！D槽女神白石茉莉奈錯愕認了

更多

最夯影音

更多
越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情
蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

蔡淑臻李沛旭認「分手很久了」　兩人還是室友：生活上很多連結

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

放飯囉！大海獅見「魚魚桶」登場　秒壁咚飼養員：快餵我餓扁惹QQ

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

蔡英文：韓國瑜政見會只會罵我 很多人害怕台灣交給「這樣的人」

當總統超麻煩！無隱私+零娛樂　他搞笑幻想「如果選上」秒崩潰

當總統超麻煩！無隱私+零娛樂　他搞笑幻想「如果選上」秒崩潰

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面