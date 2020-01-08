倒數3天追小英／蔡英文車隊一路向北　彰、中、苗、桃掃街路線公開

▲蔡英文車隊掃街。（圖／記者黃國霖攝）



記者蔡文鈴／台北報導

2020大選倒數三天，總統蔡英文「勇敢自信 護台同行」掃街車隊繼續衝刺，所到之處受到許多支持者歡迎，8日一早繼續往北移動，前進彰化、台中、苗栗、桃園，車隊掃街路線如下，想要目睹小英身影的英粉們千萬不要錯過！

行程如下：

0945-1000 彰化縣出發記者會 皇潮鼎宴禮宴會館停車場（員林市員林大道一段298號）

1000-1025 彰化縣陳素月車隊掃街 起點：皇潮鼎宴禮宴會館（員林市員林大道一段298號）／終點：陳素月委員服務處（彰化縣員林惠明街219號）

1040-1105 彰化縣黃秀芳車隊掃街 起點：南區後援會（彰化縣彰化市埔陽街50號）／終點：彰化市老人會館（彰化縣彰化市三民路415號）

1130-1200 台中張廖萬堅車隊掃街 起點：張廖萬堅市政路總部（台中市市政路566號） 終點：台中萬壽棒球場（西區向上路一段577號）

1205-1235 台中市黃國書車隊掃街 起點：台中萬壽棒球場（西區向上路一段577號）／終點：國立台灣美術館（西區五權西路一段2號）

1430-1510 台中市洪慈庸車隊掃街 起點：洪慈庸競選總部（神岡區中山路701-1號）／終點：洪慈庸競選總部（神岡區中山路701-1號）

1610-1635 苗栗縣羅貴星車隊掃街 起點：羅貴星竹南競選總部（竹南鎮環市路一段158號）／終點：羅貴星竹南競選總部（竹南鎮環市路一段158號）

1645-1710 苗栗縣徐定禎車隊掃街 起點：徐定禎頭份競選總部對面（頭份市自強路246號）／終點：徐定禎頭份競選總部（頭份市自強路246號）

1830-2030 新竹縣造勢晚會 新竹縣政府廣場（新竹縣竹北市光明六路10號）

1930-2130 桃園市造勢晚會 楊梅區陽明夜市（桃園市楊梅區金山街）