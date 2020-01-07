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英國媽大嗑爽身粉15年！每半小要溜浴室進食...至今花費32萬

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▲▼嬌生公司嬰兒爽身粉。（圖／達志影像）

▲英國女子大嗑爽身粉。（圖／達志影像）

記者邱茀濱／綜合報導

英國一名女子15年前，在浴室替兒子洗完澡時，突然有股想吃「爽身粉」的衝動，沒想到不試還好，一試就上癮，甚至每天都要吃上200克的量，就連半夜都要特別起床4次溜進浴室裡偷吸，至今還已花上8000英鎊（約新台幣32萬元）。

綜合外媒報導，英國44歲的麗莎·安德森（Lisa Anderson），2004年某一天，她在浴室替兒子洗完澡準備塗抹「爽身粉」時，心中浮出一股莫名的衝動，當下張大口把手背上的爽身粉全部嗑光，誇張的是一試從此就上癮。

麗莎在往後的15年，每隔30分鐘就要溜進浴室躲起來大吃「爽身粉」，至今花費更高達8000元英鎊（約新台幣32萬元）。她表示自己有時出門要辦事時，就得找與爽身粉味道相似的食物來替代，最常派上場的就是「薄荷糖」。

此外，麗莎還稱，過去她最長達到2天沒吃到爽身粉，她形容那是她「一生中最糟糕的時刻」。其實麗莎一直對自身的怪癖守口如瓶，但5年前卻被她男友發現她半夜時常鬼祟溜進浴室，她才坦承自己的特殊愛好。

報導稱，麗莎去年才終於卸下心防去就診，經過醫師的診斷後，發現她患有「異食癖綜合症」，這種病通常和自閉症或精神分裂症併發出現，同時也可能是有強迫症或承受過多壓力的現象。最後，麗莎經醫師的建議，開始準備治療。

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