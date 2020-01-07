印尼總統佐科威強調「南海主權不容談判」　耿爽回應：大局為重

▲ 印尼總統佐科威（Joko Widodo） 。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

印尼與中國建交70周前，但是印尼北部鄰近南海的「納土納群島」（Natuna）海域，日前才發生中國海警船進入印尼專屬經濟海域（exclusive economic zone，縮寫為EEZ）的衝突，印尼總統佐科威（Joko Widodo）對此強調「南海主權不容談判」。中國外交部發言人耿爽則對此回應表示，相信印尼會以地區穩定大局為重。

中國外交部發言人耿爽7日在例行記者會上，被媒體詢問中印建交70周年，雙方將如何慶祝？是否會舉行領導人會晤？耿爽表示，印尼是最早同新中國建交的國家之一，今年是中國印尼建交70週年。同時，今年也是兩國各自國家建設進程中的重要年份，兩國對此均高度重視，一致同意舉辦一系列慶祝活動，進一步密切雙方在各領域交往與合作，推動雙邊關係邁上一個新台階，為兩國和地區共同發展注入正能量。

耿爽強調，作為全面戰略夥伴，中國印尼合作領域廣泛，潛力很大，只要雙方心往一處想，勁往一處使，兩國關係在建交70週年之際一定能呈現更多增長點，取得更大發展，中國印尼兩國共建「一帶一路」合作卓有成效，為兩國人民帶來了實實在在的利益，中方願同印尼方共同努力，持續深化兩國在「一帶一路」框架下的合作。

關於領導人是否會誤，耿爽指出，「我可以告訴你的是，高層交往一直是中國印尼兩國關係的重要組成部分，中方正同印尼方就有關安排保持溝通。」

▲印尼與中國經常在「納土納群島」（Natuna）發生執法爭議。（圖／翻攝自google map）



記者問到近期發生在納土納群島海域的事件，是否會影響雙方慶祝建交70週年活動的籌備工作？

耿爽表示，中國和印尼一直在通過外交渠道就此進行溝通，中國和印尼作為全面戰略夥伴，友好合作是大局、是主流，分歧是局部、是支流，作為南海沿岸國和地區大國，兩國都肩負維護地區和平穩定的重任，中方始終從戰略高度、以長遠眼光看待中國和印尼的關係，「我們相信印尼方也能以雙邊關係和地區穩定大局為重，同中方妥處分歧，為今年兩國慶祝建交70週年創造適宜的氛圍和良好的條件」。

有媒體提問表示，印尼總統佐科表示，他將向南海派遣漁船，加入已在相關海域執行任務的海軍艦船，並且強調主權問題不容談判，相關溝通是在佐科發表上述言論後進行的嗎？對當前海上事態有何評論？

耿爽表示，對於近期海上的一些事態，中國和印尼一直在通過外交渠道進行溝通，中國和印尼作為全面戰略夥伴，友好合作是大局、是主流，分歧是局部、是支流，作為南海沿岸國和地區大國，兩國都肩負維護地區和平穩定的重任，中方始終從戰略高度、以長遠眼光看待中國和印尼的關係，我們相信印尼方也能以雙邊關係和地區穩定大局為重，同中方妥處分歧，為今年兩國慶祝建交70週年創造適宜的氛圍和良好的條件。

▲南海九段線示意圖。（圖／翻攝自鳳凰網）



中國長期沿用由中華民國所宣稱「十一段線」，演變為「九段線」海疆國界線，聲稱擁有南海大部分的主權，由於南海也是一條重要的貿易路線，也據信蘊藏著大量的石油和天然氣，因此中華民國、中華人民共和國、菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊都對南海主權進行全部或部分聲索。

但是印尼外交部日前強調，印尼不是南海主權聲索國之一，也對納土納群島東北方的南沙群島沒有主權爭議，所以與中國沒有管轄權重疊的問題。

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