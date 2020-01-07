快訊／雲林蘇治芬競選幹部種田　「不讓他人插旗」慘遭4人圍毆

▲雲林縣海縣立委候選人蘇治芬競選團隊幹部7日遭不明人士毆打流血送醫，蘇治芬（右）前往探視。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

2020大選投票日倒數，雲林縣海縣立委候選人蘇治芬競選團隊張姓幹部，7日遭不明人士毆打流血送醫，民進黨雲林縣黨部前主委許根尉、縣議員蔡岳儒、褒忠鄉長陳建名、褒忠鄉秘書蘇昆隆等晚間7點30分召開記者會，譴責這起雲林選舉以來第一起暴力事件，呼籲警方迅速調查清楚。

據了解，蘇治芬褒忠社團後援會張姓會長，7日傍晚在褒忠田間除草農作完畢，見到有4名男子在懸掛布條，張男氣憤上前理論請對方離開，因產生爭執而遭圍毆倒地，第一時間打電話向陳建名鄉長求救後，緊急送院醫治。

行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉說，張會長農作持鐮刀除草，對方反而說農民是拿刀威脅，試問農民在自己的田地除草務農有何不妥，呼籲警方迅速調查清楚，切勿讓民主選舉蒙上陰影。

褒忠鄉長陳建名表示，下午5點左右接到張姓幹部電話，隨即趕往其所在地，潮厝村羊稠聚落一間小廟附近，見到他坐在田邊表情痛苦，隨即送若瑟醫院醫治後，目前傷者正在醫院住院觀察中，傷者表示被四名不明人士持棍棒毆打，報案後警方也有查扣木製棍棒等證物。

醫師診斷，張男臉、後腦都有挫傷，胸腹有疼痛感，腳部受傷並流血，生命跡象穩定，是否有其他問題，得再留置觀察。

雲林縣海縣立委候選人蘇治芬也到醫院探視傷者，要他好好靜養，並表示對選舉暴力事件表示遺憾。警方初步調查，張男和對方有些想法和理念不同，因此口角進而產生衝突，是否和選舉有關，還要進一步釐清。

▲行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉呼籲警方迅速調查清楚，切勿讓民主選舉蒙上陰影。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣海縣立委候選人蘇治芬競選團隊幹部7日遭不明人士毆打流血送醫。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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