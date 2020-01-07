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美國分行費用包袱重！兆豐金去年獲利未破300億　微幅成長近3%

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▲▼兆豐金。（圖／兆豐銀提供）

▲兆豐金。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

兆豐金今（7）日公布獲利，因為去（2019）年12月財務操作評價表現不如11月，所以12月稅後純益僅為15.36億元，相較於11月少賺了6.04億元，月減28%。累計全年稅後純益289.49億元，相較於2018年的281.54億元，多賺了約8億元，每股稅後純益（EPS）為2.13元。

兆豐金表示，由於12月的股市表現並不如11月，在財務操作上的評價表現也不如11月，所以導致12月的稅後純益僅為15.36億元。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，因為兆豐銀對因為對上海國儲以及新加坡商MMI聯皆有曝險，所以11月已經針對上海國儲提存部分準備金，但是12月並未大舉增提準備金；另外MMI的部分則主辦行還要進行協商，至12月也尚未有一段落。

此外，兆豐金子公司兆豐產險12月稅後也小虧了6800萬元，也造成兆豐金12月的表現不如11月。但是整體而言，去（2019）年兆豐金的表現還算可以，全年稅後純益289.49億元，年增率近3%，卻未能達到外界期待的300億元大關。

兆豐金表示，去年獲利有達成內部預算，但卻未大幅增長有一個很大原因就是，因為要落實洗錢防制，美國紐約分行要調整洗錢防制作業與系統，人事和系統建置費用較高，但兆豐認為，去年是費用高峰期，今年可望逐步降低，這對新的一年獲利上，有正面的助益。

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