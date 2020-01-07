　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗13套復仇劇本「美國夢魘」！艦艇神秘出動　美預期2天內攻擊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼伊朗「伊斯蘭革命衛隊」。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗誓言為將領蘇萊曼尼復仇。圖為伊朗精銳的「伊斯蘭革命衛隊」。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美軍上周擊殺伊朗高階將領蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），德黑蘭當局揚言必向美國報復。伊朗最高國家安全委員會7日揚言，已經擬定13套劇本，任何一項劇本都是美國人的夢魘：美國軍方官員透露，美方預期伊朗在一、兩天內就會採取行動，有可能鎖定美方指揮官「以牙還牙」。

美軍3日在伊拉克巴格達機場附近發起無人機空襲，擊斃伊朗革命衛隊精銳部隊「聖城旅」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼少將，引起伊朗全國上下群情激憤，誓言必定會為蘇萊曼尼向美國復仇。在蘇萊曼尼的故鄉克爾曼（Kerman），7日有數成千上萬民眾湧上街頭，向蘇萊曼尼表達悼念之意，期間許多人高呼「美國去死」等字眼。

期間傳出，疑似因現場人數過多導致人踩人意外，導致有35人死亡、48人受傷。伊朗學生新聞社（ISNA）報導稱，由於踩踏事故，官方已經將蘇萊曼尼的下葬儀式推遲。

路透社引述伊朗法爾斯通訊社（Fars）報導，伊朗最高國家安全委員會秘書夏卡尼（Ali Shamkhani）透露，伊朗已經擬定13種復仇劇本，其中即使是力度最小的情況，對美國人而言也將會是「歷史性夢魘」。

報導提到，伊朗南部海岸線沿著波斯灣石油運輸路線延伸，包括狹窄的荷莫茲海峽水道，另外，伊朗在整個中東地區也有許多盟友，包括巴勒斯坦哈瑪斯組織，以及黎巴嫩的真主黨。

另據美聯社報導，美方高層認為，伊朗的下一步行動將決定這場危機的結局走向。有官員透露，美國情報單位尚不清楚伊朗是否準備發動進攻，或是選擇加強德黑蘭的防禦，但美國會持續加強鞏固在中東的主導地位，包括重新部署部分部隊。其中一位官員透露，美方預期，伊朗在一天至兩天內會發起某種「重大」打擊。

美方官員指出，伊朗有可能採取「以牙還牙」報復，意即鎖定美軍將領攻擊。另有一名官員透露，伊朗已經出動部分軍艦，雖然還不清楚其用意，但有可能被用來發起迅速打擊。

官員透露，美軍已經強化其部隊戰備，尤其是在伊拉克地區，包括近日將陸軍第82空降師第1旅部隊從科威特移防至伊拉克境內，負責保護美國公民安全。官員說，目前駐伊拉克美軍已經停止所有訓練任務，全力防範可能的打擊。

▼美軍公布照片，顯示第82空降師第1旅官兵近日趕赴中東前線。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍全球快速反應部隊主力─第82空降師的先遣部隊第一旅戰鬥團（1st Brigade Combat Team），已經前往中東地區部署。（圖／達志影像／美聯社）

►「2020愛妳愛妳」～超殺IG討論爆款來了！

ET快訊
43歲劉謙近況曝！「駝背+走路超慢」超老態　網：適合去養老院
獨／謝和弦聯手莉婭反擊：這輩子最後悔認識Keanna！加速離
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗13套復仇劇本「美國夢魘」！艦艇神秘出動　美預期2天內攻擊

垃圾桶裡傳哭聲！清潔工打開驚見塑膠袋裝「沾血棄嬰」

美前國安顧問波頓願作證川普彈劾案　參院想趕大選前解決

澳洲5億隻動物死於野火　決定再殺1萬頭駱駝...因為喝太多水

給芭比娃娃穿雨靴、戴上望遠鏡　「科學探險新形象」讓原廠找上她

書摘／酸民當老大

NASA獵星任務　100光年外發現「像地球」適合居住行星

影／35人遭踩死！伊朗哀悼「萬人送蘇萊曼尼」爆踩踏事件

文在寅：努力推動金正恩回訪南韓　2019兩韓合作狀況「令人遺憾」

單身一輩子！ 82歲爺自曝「拒婚原因」：我不懂家人是什麼

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

B2把婚禮當節目做　自曝老婆「懷孕６個月」

B2婚禮超大牌製作人都到了！　黃子佼同一地方辦：我就是來考察的

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

蔡依林踩到舞者的汗滑倒　「秒變一字馬」hold住全場

伊朗13套復仇劇本「美國夢魘」！艦艇神秘出動　美預期2天內攻擊

垃圾桶裡傳哭聲！清潔工打開驚見塑膠袋裝「沾血棄嬰」

美前國安顧問波頓願作證川普彈劾案　參院想趕大選前解決

澳洲5億隻動物死於野火　決定再殺1萬頭駱駝...因為喝太多水

給芭比娃娃穿雨靴、戴上望遠鏡　「科學探險新形象」讓原廠找上她

書摘／酸民當老大

NASA獵星任務　100光年外發現「像地球」適合居住行星

影／35人遭踩死！伊朗哀悼「萬人送蘇萊曼尼」爆踩踏事件

文在寅：努力推動金正恩回訪南韓　2019兩韓合作狀況「令人遺憾」

單身一輩子！ 82歲爺自曝「拒婚原因」：我不懂家人是什麼

王小姐事件狂燒…李佳芬擔心兒在學校受影響　他秒吐槽：這種事妳也信

李佳芬台中造勢大反撲！怒轟政治人物如果不讓人民幸福…「他要下地獄」

網傳「9個睡前變美好習慣」　第3個要做到真的好難

2019年房市緩回溫　「低總價成主流」全台交易量創5年新高

誤黃金期恐失明！醫曝眼中風「瞬間一片黑」...冷熱泡溫泉更危險

歷經四年半爭取　桃園鐵路地下化綜合規劃獲國發會核定　

牙刷直接沾牙膏很髒？　楊昇達示範「0細菌懶人刷牙法」Sandy嚇傻：好噁我要吐

【桃園發光】北桃一日生活圈　低碳鐵馬輕旅與捷運延伸加速北桃共榮

蔡英文：國民黨若過半「吳斯懷們、能混就混的保守勢力」最高興

高圓圓甩「產後變老」負評！　未P圖照洩「少女顏值」網驚：不像生過孩子

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

國際熱門新聞

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

澳洲降雨沒用　反阻礙消防隊滅火

裸滾橄欖球員「迷姦藥突失效」　英最噁性侵犯獵190男人

獵豹親舔小羚羊　下秒回神咬死

戰鬥民族跨年夜「海灘坐蓮激戰」　30秒浪聲狂拍打

IKEA抽屜櫃壓死2歲童　判賠13.8億

辣模「豪脫救澳洲」捐款300元裸照必達

脖子四肢都斷　飼主遭大象分屍

爸帶9歲女趕鹿「慘死獵槍下」！

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

英第1位太空人：外星人真的存在

他翻出一枚神秘「日本國千元硬幣」

7歲迷倒國王！不丹王后仙氣孕照曝光

高恩逃走中　公然搭新幹線逃亡

更多熱門

相關新聞

伊朗準備「13種方案」報復美國

伊朗準備「13種方案」報復美國

伊朗國家安全委員會秘書沙姆哈尼（Ali Shamkhani）接受伊朗半官方媒體法斯通訊社（Fars news agency）訪問時表示，德黑蘭已經準備了13種方案，報復美國在空襲中炸死聖城旅指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）少將。

美軍遭列恐怖組織！陸外交部回應

美軍遭列恐怖組織！陸外交部回應

即／伊朗國葬引踩踏35死　送蘇萊曼尼再添遺憾

即／伊朗國葬引踩踏35死　送蘇萊曼尼再添遺憾

比特幣沒漲到100萬美元就吃掉生殖器！他不認帳

比特幣沒漲到100萬美元就吃掉生殖器！他不認帳

收現金就是要當傭兵，但誰掌握伊朗的銀根？

收現金就是要當傭兵，但誰掌握伊朗的銀根？

關鍵字：

美伊關係波斯灣中東伊朗北美要聞

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

獨／扣嫂338字開轟莉婭：說謊下地獄拔舌頭

誘81少女拍裸照　台大準研究生判3年

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

沈一鳴非作戰身亡恐難入祀忠烈祠

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

追黑鷹空難真相　5生還者關鍵口述曝光

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

小四兒子發現她拍成人片！D槽女神白石茉莉奈錯愕認了

Keanna宣戰莉婭揭「小三奪愛SOP」！重傷後斷髮模樣曝

影／蔡依林開腿自摸「把阿信撩到ㄎㄧㄤ」

玄彬、孫藝真爆：劇終後宣佈結婚

總統大選現凶兆！3命理師鐵口預言：有意想不到的事發生

獨／謝和弦護愛莉婭　反擊：這輩子最後悔認識Keanna！

更多

最夯影音

更多
蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！
血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面