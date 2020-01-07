微風集團強打「超零售」發威　董座廖鎮漢：年終最高七個月

▲微風集團今（7）日舉行集團尾牙，董事長廖鎮漢（圖中）表示，2020年將會是市場變化多端的一年，機會是留給準備好的人。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

微風集團今（7）日舉行集團尾牙，董事長廖鎮漢表示，去年是集團的「超零售元年」，開出微風南山商場締造市場的五個第一，挹注集團營運表現，去年整體業績逾305億元，也大方宣佈年終獎金自2.5個月起跳，績優員工最高可拿七個月，大方犒賞辛勞的員工。

微風集團尾牙照例在文華東方酒店登場，董事長廖鎮漢、夫人孫芸芸作東，席開數十桌宴請員工，尾牙以Breeze Ball為主題，微風策略長廖曉喬與首度公開露面的廖鎮漢千金廖思惟均盛裝出席。

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▲微風集團董事長廖鎮漢（圖右）與首度公開露面的女兒廖思惟，一同出席2020微風集團尾牙。（圖／記者湯興漢攝）

廖鎮漢致詞時表示，今年是微風第19年尾牙，2020年將會是市場變化多端的一年，機會是留給準備好的人，而微風面對市場的變化，將備足各式不同的生態圈來應對，針對集團未來營運展望，也喊出今年全年業績上看310億元的目標。

微風南山廣場開幕時，外界相當關注集團對零售業下一步的看法，廖鎮漢認為，微風集團的下一步不是傳統百貨，也不是新零售，而是超零售，並定調2019年是微風超零售元年，是希望能超越傳統零售和新零售的新思維與新概念。

▲微風集團董事長廖鎮漢表示，2020年將會是市場變化多端的一年，機會是留給準備好的人。（圖／記者湯興漢攝）

何謂「超零售」？廖鎮漢認為，超零售兼具四個「S」， 包括「super fast（快速）、super price competitive（價格競爭力）、super pricey（具產品獨特性）、super connect（數位連結）」；微風數位發展至今已累計50萬會員，就是「超零售」服務最大的資源。