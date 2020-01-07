中美貿易傳佳音、5G新興商機　出口走出低潮　首季可望迎春

▲隨著中美貿易戰可望完成第一階段協議簽署，以及5G等新興商機的需求，今年首季可望迎春。（圖／記者徐文彬攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部今（12）日公布海關進出口，去（2019）年12月的出口金額為295.0億美元，創下歷史單月次高，年增率4.0%。財政部統計處處長蔡美娜表示，主計處預估今年首季的出口成長率達4.1%%，台灣的出口已經走出這波低潮。

去年12月進出口 雙雙有好成績

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但今年因為農曆年正好落於元月，過往春節年假落在元月很少，使得元月的公天數只剩下17天，因為這個效應所以預期1月的年增率可能為-4.5%到-6.5%，但是不用太負面解讀。

去年第4季的表現，優於主計處預期，在金額方面多了7.2億美元，年增率也增加了0.9個百分點。

根據財政部所公布的數字，去年12月出口金額達295.0億美元、第4季的出口金額達到870.6億美元，創歷史單季新高；另外去年全年的出口金額也有3293.4億美元，年減率為1.4%。

進口也有很好的表現，去年12月的進口金額為269.9億美元，為歷年單月次高，較11月增加11.1%，較前一年同期增加13.9%。第4季進口金額為763億美元，較前一年同季增加4.9%。全年進口2858.6億美元，較前一年增加0.4%。

出口貨品中，資通訊產品及電腦零組件及其下的積體電路都相當有表現，12月電子零組件的年增率15.1%、積體電路也有11.9%，單月規模也都創歷史新高。

3大原因 第一季出口走向光明

蔡美娜分析，展望今（2020）年第一季，有利的原因在於：一，中美貿易協商短期內可望簽署第一階段協議，雙方關係有改善的契機，國際經濟面臨的不確定性逐漸淡化，有助於終端需求和原物料行情。

二，以及5G通訊、人工智慧等新興商機（AI）備受看好，台灣半導體產業設備進口連兩個月呈現年成長率都1.6倍，顯示廠商看好未來發展，電子產業未來商機可期。

三，全球供應鏈加速重組，廠商調升在台的產能配置。前述的原因之下，第一季出口可望穩健成長。