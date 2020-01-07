　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

美乳業臨寒冬！煉乳發明商、百年企業Borden聲請破產

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼博登乳業（Borden Dairy）。（圖／達志影像／美聯社）

▲博登乳業聲請破產。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

美國歷史最悠久、規模最大的乳製品公司之一博登乳業（Borden Dairy）周一（6日）成為過去兩個月來繼美國乳業龍頭迪恩食品（Dean Foods）後第2家破產的乳製品大廠。

據CNN報導，受到牛奶消費量下滑及成本上漲，乳製品業負債問題愈加嚴重。去年11月12日，迪恩食品宣告破產，稍早又傳出博登乳業因負擔不起債務及養老金義務而聲請破產。

請繼續往下閱讀...

博登乳業指出，該公司頻頻受到產業趨勢的打擊。自1992年以來，已有多達9.4萬家乳牛場停產，光去年就有超過2700座乳牛場關閉，且自2015年來美國牛奶總消費量下滑了6%。供應量減少導致牛奶批發成本上揚，銷售下滑導致牛奶零售價格走低，種種連帶原因使博登乳業乳業等牛奶加工商的利潤受到影響。

博登乳業執行長薩爾斯姆（Tony Sarsam）在聲明中表示，儘管該公司在過去18個月中取得許多成就，但仍繼續受到原料奶成本上漲及乳業面臨的市場挑戰影響。他指出，該公司已經與貸款人討論了「一系列潛在的戰略計劃」，但無法與他們就下一步該做什麼達成協議。

博登在聲請破產保護的文件中僅表示計畫在破產程序中繼續經營，但並未說明是否打算長期經營或清算。不過該公司在聲明中強調，將利用破產程序來減輕債務並為「長期成功」做好準備。據報導，博登乳業目前有3300名員工。博登乳業指出，該公司2018年淨虧損1460萬美元，而根據其破產申請，該公司2019年至12月7日間淨虧損達4240萬美元。

博登乳業的歷史可追溯至美國南北戰爭前，創辦人博登（Gail Borden）於1856年開發了第一種成功的商業煉乳方法，隨後與其合夥人於1861年在紐約北部開設了一家工廠，以販賣煉乳而發家致富，並於1919年更名為Borden Dairy。直至1930年，該公司已收購逾200家美國乳製品公司，成為美國最大的液體奶品批發商。隨後該公司也開始涉足化工等其他業務。

不過到了1990年代初期，博登乳業開始陷入財務問題，於1995年被私募股權公司Kohlberg Kravis Roberts＆Co.以20億美元的價格收購併私有化，賣掉了許多其他業務，只剩下乳製品業務。

ET快訊
冬天回歸！這地區明高溫「暴跌8°C」　下波冷空氣高山可能下雪
快訊／35人遭踩死！伊朗哀悼「萬人送蘇萊曼尼」　踩踏事件爆傷
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

街口「託付寶」買基金惹議！胡亦嘉現身金管會說明　違法最重可撤照

中美貿易傳佳音、5G新興商機　出口走出低潮　首季可望迎春

美乳業臨寒冬！煉乳發明商、百年企業Borden聲請破產

金管會點頭！北富銀一口氣增設8家分行　近年來一次增設最多

國防部非軍職保防員　近3年未核備擬廢止納入責任制

主計總處公布最新物價指數　年增率1.13%創14個月新高

太陽能系統案場業務開花結果　聯合再生能源12月營收月增38.4%

中華信評示警！5G競標價格太高　電信財務壓力大　遠傳評等面臨危機

好羨慕！台塑集團公布年終獎金4.94個月本薪　最高7個月

春節換新鈔16日起跑！百元鈔每人最多換100張　避開前2、3日排隊高峰

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

B2把婚禮當節目做　自曝老婆「懷孕６個月」

B2婚禮超大牌製作人都到了！　黃子佼同一地方辦：我就是來考察的

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

蔡依林踩到舞者的汗滑倒　「秒變一字馬」hold住全場

街口「託付寶」買基金惹議！胡亦嘉現身金管會說明　違法最重可撤照

中美貿易傳佳音、5G新興商機　出口走出低潮　首季可望迎春

美乳業臨寒冬！煉乳發明商、百年企業Borden聲請破產

金管會點頭！北富銀一口氣增設8家分行　近年來一次增設最多

國防部非軍職保防員　近3年未核備擬廢止納入責任制

主計總處公布最新物價指數　年增率1.13%創14個月新高

太陽能系統案場業務開花結果　聯合再生能源12月營收月增38.4%

中華信評示警！5G競標價格太高　電信財務壓力大　遠傳評等面臨危機

好羨慕！台塑集團公布年終獎金4.94個月本薪　最高7個月

春節換新鈔16日起跑！百元鈔每人最多換100張　避開前2、3日排隊高峰

壞壞太嗨！她「洪水噴發」床單全濕　3男友全看傻…驚問：這是病嗎

「韓國瑜這麼閉俗！」　李佳芬當媽祖面報告：沒有王小姐那個代誌

街口「託付寶」買基金惹議！胡亦嘉現身金管會說明　違法最重可撤照

打破「明文規定」！翁重鈞力挺林國慶　李佳芬：再給國民黨機會　

43歲劉謙近況曝！　「駝背+走路超慢」意外老態…網：適合去養老院

李佳芬東京看球沒見楊蕙如？　謝長廷PO照：有什麼好否認？

香水控注意！diptyque推出情人節限定「花都之水」　

陽明山「箭竹筍」採筍證　即日起新北各區公所開放申辦

克里斯汀貝爾爆加盟《雷神4》　「索爾神級親屬團」＋1？

子瑜剛滿20歲達首投年齡！回台PTT台南鄉親興奮：投票所會暴動

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

財經熱門新聞

聽算命師一句話　彰化婦刮中100萬頭獎

買刮刮樂中百萬　桃園男直呼：千萬不能讓老婆知道！

統一烘焙盃祭20萬獎金號召好手　學生得獎麵包可望上架小七圓夢

連3年創新高！鴻海2019年全年營收達5.34兆元　年增0.89%

春節拉貨效應挹注　鮮活果汁2019年營收35.2億元續創新高

2020信用卡優惠加碼、縮水懶人包

萬點照賺股息　2020口袋名單出列

新年紅包自己賺！存股概念ETF賺配息　長抱過年也可以

汰舊換新減徵貨物稅　超過200萬台汽機車受惠

慧洋海運去年每股賺3.41元　換約租金漲幅將提升至12%營運看好

胡亦嘉宣布暫代街口投信董事長！

好羨慕！台塑集團公布年終獎金4.94個月本薪　最高7個月

台灣人最怕退休手頭沒錢用　專家建議靠1招補足缺口

中華電尾牙豪灑600獎項

更多熱門

相關新聞

天然的乳製品為何還有反式脂肪？

天然的乳製品為何還有反式脂肪？

食藥署107年7月起禁用不完全氫化油，漸少飲食中人工反式脂肪的產生，但市售標榜天然的乳製品，卻常在營養標示中出現「反式脂肪」，讓許多民眾超疑惑。對此，食藥署表示，天然反式脂肪為牛、羊等反芻動物消化道細菌，將牧草發酵後產生，為天然反式脂肪，民眾不必過度擔心。

西式、中式早餐怎麼吃最健康？

西式、中式早餐怎麼吃最健康？

店員說可以…英少年慶生吃漢堡過敏亡

店員說可以…英少年慶生吃漢堡過敏亡

11歲女童刷完牙　嘴唇發紫死亡

11歲女童刷完牙　嘴唇發紫死亡

你一定吃過！這「7大食物」超傷腎

你一定吃過！這「7大食物」超傷腎

關鍵字：

乳製品Borden Dairy博登乳業

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

獨／扣嫂338字開轟莉婭：說謊下地獄拔舌頭

誘81少女拍裸照　台大準研究生判3年

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

沈一鳴非作戰身亡恐難入祀忠烈祠

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

追黑鷹空難真相　5生還者關鍵口述曝光

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

小四兒子發現她拍成人片！D槽女神白石茉莉奈錯愕認了

影／蔡依林開腿自摸「把阿信撩到ㄎㄧㄤ」

玄彬、孫藝真爆：劇終後宣佈結婚

Keanna宣戰莉婭揭「小三奪愛SOP」！重傷後斷髮模樣曝

違停塞馬路　他檢舉重現日本街景

警抓不到殺人魔　竟因鄉親太熱心害的

更多

最夯影音

更多
蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！
血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面