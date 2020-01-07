美乳業臨寒冬！煉乳發明商、百年企業Borden聲請破產

▲博登乳業聲請破產。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

美國歷史最悠久、規模最大的乳製品公司之一博登乳業（Borden Dairy）周一（6日）成為過去兩個月來繼美國乳業龍頭迪恩食品（Dean Foods）後第2家破產的乳製品大廠。

據CNN報導，受到牛奶消費量下滑及成本上漲，乳製品業負債問題愈加嚴重。去年11月12日，迪恩食品宣告破產，稍早又傳出博登乳業因負擔不起債務及養老金義務而聲請破產。

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博登乳業指出，該公司頻頻受到產業趨勢的打擊。自1992年以來，已有多達9.4萬家乳牛場停產，光去年就有超過2700座乳牛場關閉，且自2015年來美國牛奶總消費量下滑了6%。供應量減少導致牛奶批發成本上揚，銷售下滑導致牛奶零售價格走低，種種連帶原因使博登乳業乳業等牛奶加工商的利潤受到影響。

博登乳業執行長薩爾斯姆（Tony Sarsam）在聲明中表示，儘管該公司在過去18個月中取得許多成就，但仍繼續受到原料奶成本上漲及乳業面臨的市場挑戰影響。他指出，該公司已經與貸款人討論了「一系列潛在的戰略計劃」，但無法與他們就下一步該做什麼達成協議。

博登在聲請破產保護的文件中僅表示計畫在破產程序中繼續經營，但並未說明是否打算長期經營或清算。不過該公司在聲明中強調，將利用破產程序來減輕債務並為「長期成功」做好準備。據報導，博登乳業目前有3300名員工。博登乳業指出，該公司2018年淨虧損1460萬美元，而根據其破產申請，該公司2019年至12月7日間淨虧損達4240萬美元。

博登乳業的歷史可追溯至美國南北戰爭前，創辦人博登（Gail Borden）於1856年開發了第一種成功的商業煉乳方法，隨後與其合夥人於1861年在紐約北部開設了一家工廠，以販賣煉乳而發家致富，並於1919年更名為Borden Dairy。直至1930年，該公司已收購逾200家美國乳製品公司，成為美國最大的液體奶品批發商。隨後該公司也開始涉足化工等其他業務。

不過到了1990年代初期，博登乳業開始陷入財務問題，於1995年被私募股權公司Kohlberg Kravis Roberts＆Co.以20億美元的價格收購併私有化，賣掉了許多其他業務，只剩下乳製品業務。