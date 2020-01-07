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金管會點頭！北富銀一口氣增設8家分行　近年來一次增設最多

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▲▼富邦,北富銀,台北富邦銀行,富邦金。（圖／資料照）

▲金管會公布去年11月申設國內分支機構核准名單，其中北富銀增設8家、中信銀1家分行。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

金管會今（7）日公布2019年11月金融機構申請增設國內分支機構核准名單，這次共有2家銀行提出申請設立分支機構，其中一家為台北富邦銀行一口氣申請8家分行，也是近年來增設分行數目最多的銀行，未來北富銀分行將達135家，另外中國信託商業銀行也增設1家。

金管會放寬金融機構得於每年5月及11月分別提出申請，而去年11月共有2家銀行提出新申設分行，經評估整體經濟金融發展情勢、城鄉均衡發展及申請銀行財業務狀況後，銀行局同意北富銀增設8家分行、中信銀增設1家分行，也是近年來增設分行數目最多的銀行，其次為2018年上海商銀增設3家分行。

請繼續往下閱讀...

銀行局表示，北富銀增設2次在桃園市，其餘新竹縣、苗栗縣、台南市、雲林縣、台東縣等區域，按照規定，北富銀須在1年內將8家分行增設完畢，目前北富銀總行加分行共有127家，未來加上增設分行後，可提高到135家。

銀行局指出，每家銀行增設分支機構，每年都會檢視營運方針，而北富銀考量分行經營績效，認為這些地區增設分行可以發揮綜效功能，因此選擇上述區域。

觀察銀行近年來增設分支機構表現，金管會統計指出，2017年核准增設24家分行、裁撤14家分行；2018年增設15家分行、裁撤15家分行；2019年核准11家、裁撤6家。此外，到2019年11月為止，本國銀行分支機構家數計3,404家，國內每10萬成年人平均擁有本國銀行分行家數為17家。

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