單身一輩子！ 82歲爺自曝「拒婚原因」：我不懂家人是什麼

▲田所先生表示，「我不後悔，但是仍會好奇結婚到底是怎麼樣」。（圖／翻攝自bilibili網站）

許多人會將結婚生子當成人生的其中一個目標，但在現今時代，單身一輩子也是一個不錯的選擇。日本一名82歲的爺爺，一輩子都沒有結婚，自己獨居在公寓中，但他並不後悔這樣的決定，「我活得很自由，想吃飯的時候就吃，想睡的時候就睡」。

日本綜藝節目《跟拍到你家》（家、ついて行ってイイですか？），在去（2019）年聖誕節到了一名82歲爺爺「田所戰前」的家，當時他在墨田區公共澡堂泡澡，恰好遇到節目單位，於是便邀請節目單位至他家中參觀。田所先生在節目中透露自己一輩子都沒有結婚，雖然有碰過心儀的「好女人」，也有交過女友，但卻從來沒動過想結婚的念頭，「沒有家人很好的，想睡覺就睡覺，想吃飯的時候就吃」。他也將自己打理得很好，家中衣物都擺放整齊。

但田所先生也透露，其實自己是被領養的孩子，這也是他不想結婚的原因，「我不懂家人是什麼，我不能理解，這是我一直選擇單身不結婚的原因」，平時的他都是獨自生活，靠著退休金住在一間房租很便宜的公寓中，偶爾就小賭賽馬、上澡堂泡澡。雖然在澡堂有時會看到別人全家來泡澡，「看起來也覺得很幸福」，有時也會好奇結婚到底是怎麼樣的，但他對自己的決定不後悔，非常自由。

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