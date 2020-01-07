主計總處公布最新物價指數　年增率1.13%創14個月新高

▲主計總處綜合統計處專委邱淑純。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

行政院主計總處今（7）日公布，108年12月份消費者物價總指數(CPI)，較上月（108年11月）漲0.04％，經調整季節變動因素後漲0.25％；較上(107)年同月漲1.13％，全年平均漲0.56％，對此，主計總處表示，這次的年增率來到1.13％也創下了14個月以來的最大漲幅。

另外，12月份躉售物價總指數(WPI)，較上月跌0.23％，經調整季節變動因素後跌0.11％；較上年同月跌3.42％，全年平均跌 2.24％。

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主計總處表示，12月CPI較11月漲0.04％，主因為油料費隨國際油價調漲所致，只有部分服飾適逢百貨公司年終促銷降價，抵銷部分漲幅。而在七大類中變動影響較大者為食物類漲 2.97％，主因上年天候良好，比較基數較低，蔬菜及水果價格分別上漲 21.97 ％ 及13.01％所致(合計影響CPI總指

數漲0.53個百分點)，在蛋類價格下跌14.11％，抵銷部分漲幅。

而在躉售物價指數方面，12月 WPI 較上月跌0.23％，國產內銷物價指數較上月跌0.18％、進口物價指數以新台幣計價較上月漲0.05％；以美元計價漲0.70％、出口物價指數以新台幣計價較上月跌0.51％；以美元計價漲0.15％。

國產內銷物價指數較上年同月跌2.26％，主因化學材料及其製品與藥品、基本金屬，與電子零組件等價格下跌所致，只是農產品價格上揚，抵銷部分跌幅。

進口物價指數若剔除匯率變動因素(新台幣對美元較上年同月升值 1.82％)，以美元計價較上年同月跌 0.53％，是因為木漿、紙及其製品，與化學或有關工業產品，以及塑、橡膠及其製品等價格下跌所致，只是礦產品價格上漲，抵銷部分跌幅

出口物價指數若剔除匯率變動因素，以美元計價較上年同月跌3.50％，主因為塑、橡膠及其製品，與化學或有關工業產品，以及基本金屬及其製品等價格下跌所致。