小袋鼠火中逃竄！澳洲網紅消防員一把抱起　暖喊：我找到你了兄弟

▲麥克隆一把抓起小袋鼠。（圖／翻攝自IG／sammcglone）



記者張方瑀／綜合報導

在Instagram擁有10萬粉絲的澳洲網紅消防員麥克隆（Sam McGlon），日前在新南威爾士州執行任務時，看見一隻小袋鼠在火場裡亂竄，他毫不猶豫地一把抓起這隻小袋鼠，立刻用沾濕的毛巾將牠包起來，並餵牠水喝，一邊說著，「兄弟別擔心！我找到你了！」麥克隆隨後將這段隨身攝影機的影片放上IG後引來熱烈回響，網友紛紛感謝他拯救小生命的善舉。

現年24歲的麥克隆原本是IG上小有名氣的網紅，不過在家鄉陷入火海之後，他選擇和兄弟一起加入「志願消防員」，從12月下旬開始，跟著在南部和野火對抗。麥克隆3日在IG上貼出一段隨身攝影機拍的影片，原來是他在滅火的時候，發現一隻小袋鼠在枯葉中逃竄，差點就要衝入火坑，所幸麥克隆立刻一把將小袋鼠抱了起來。

▲▼麥克隆用毛巾將小袋鼠包起來，並綁在自己的胸前。（圖／翻攝自IG／sammcglone）



麥克隆雙手捧著小袋鼠，趕緊尋求同事的幫助，除了餵水給牠喝之外，也拿了一條沾濕的毛巾將牠包起來，最後再將小袋鼠綁在自己的胸前，並對著鏡頭說，「兄弟別擔心！我找到你了！」現在麥克隆也發起募款，希望能鼓勵他的粉絲，一起為這些在大火中受傷的野生動物盡份心力。

澳洲大火持續延燒，自2019年9月以來已經造成25人及近5億隻動物死亡，還有2000棟房屋被毀，估計損失7億澳幣（新台幣約145億元）。維多利亞動物園執行長格雷（Jenny Gray）表示，目前無法預估澳洲野生動物的受害程度，許多瀕危生物也在大火中死亡。

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