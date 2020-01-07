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太陽能系統案場業務開花結果　聯合再生能源12月營收月增38.4%

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▲國際台灣智慧能源展,CIP,沃旭能源,聯合再生能源,元晶,茂迪,開暘集團。（圖／記者姚惠茹攝）

▲聯合再生能源。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

聯合再生能源（3576）今（7）日公告，2019年12月份自結合併營收為16.8億元，較上月大幅成長38.4%，較去年同期成長8%，其中系統案場業務於108年末開花結果，對營收貢獻達去年之冠。

聯合再生能源全年累計合併營收為182.8億元，較去年同期129.8億元，年增40.8%，營收增加主要是因為策略轉型奏效，以致模組及系統營收成長顯著，但是由於去年台灣土地取得的限制及困難，及大型案場作業時間冗長，導致國內大型案場開工遞延。

請繼續往下閱讀...

聯合再生表示，目前在台灣已開發的大型案場約300MW，開發中案場約500MW-600MW，並已在12月出售手中開發案件之一的中部大型系統案廠給海外大型投資能源基金，但仍持續開發該案場第二期專案，規模約50MW，預計今年可以開發完成。

聯合再生指出，其他已開發案場預計也將在今年陸續出售及建置，同時聯合再生持續深耕台灣，目前台灣系統工程建設中之案場，包括台灣地面型、屋頂型及埤塘系統等約30多個案場，工程收入持續挹注聯合再生營業收入，未來建設完成後聯合再生也提供與負責後續20年的維運服務。

展望今年，聯合再生表示，太陽光電躉售費率平均向下微調3%，費率趨近平穩，並根據經濟部提出「太陽能光電兩年推動計畫」中109年的累積裝置量將達6.5GW，Energy Trend預測，平均每季度新增併網量至少要在 550MW以上，才能達成經濟部的目標。

聯合再生強調，未來遞延的大型案場標案將加速進度，帶動台灣模組出貨量及營收，聯合再生將持續保持模組的市場龍頭寶座，維持模租出貨量超過市場50%市占率，預估聯合再生模組出貨將與市場同步爆發性成長。

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