中華信評示警！5G競標價格太高　電信財務壓力大　遠傳評等面臨危機

▲遠傳電信董事長徐旭東。（圖／記者邱倢芯攝）

記者吳靜君／台北報導

5G首釋照競標至今日（1月7日）進入第19天，下午4點結束第200回合出價結束後，總標金達1065.43億元，已經飆破千億元。中華信評今（7）日表示，因為5G頻譜執照競標價格不斷飆高，而造成電信業的評等與評等展望面臨壓力逐漸升高，以目前競標結果來看，由於過於競爭激烈，遠傳信用結構會面臨特別的壓力。

中華信評預測，電信業者未來幾年的財務比率也將因其在 5G 相關基礎設施投資方面的資本支出規模較高而受到影響。

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中華信評表示，此次5G招標作業已經經過19天的競價，目前仍在進行當中，由於5G頻譜執照的標金不斷上揚，遠傳電信得評等緩衝空間正在快速縮小當中，若遠東新世紀的借款比提升至5倍以上，且短期內改善的可能性很低，則會考慮對遠傳電信與遠東新世紀採取評等調降的行動。

相對的，中華信評認為，中華電信目前相對強健的現流量產生能力及其帳上有大部位的現金，仍擁有足夠的財務緩衝空間可以協助其維持目前評等。

由於此輪5G競標的成本可能會高於中華信評原先的預估水準，因此中華信評預期，中華電信與遠傳電信等業者可能會在5G的基礎設施投資方面採取更為保守的作法，因這兩家公司在 5G 推出後的初期階段，將因缺乏成功商業模式而持續面臨財務與營運方面的壓力。