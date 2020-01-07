傳因蘋果取消印度千億投資案　鴻海聲明：錯誤不實說法

▲鴻海土城總部。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（7）日發出聲明，針對有關媒體指稱鴻海因為蘋果而取消在印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）投資案一事，強調集團與客戶間在印度的設廠之意見不同，為錯誤不實說法，目前集團配合主要客戶在當地生產進度一切順暢，特此澄清。

根據《THE HINDU》報導，鴻海由於和客戶蘋果之間存有分歧意見，因此取消在印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）的投資案，就連馬哈拉施特拉邦工業部部長德賽（Subhash Desai）都在週一表示，當地與鴻海之間已經取消建廠計畫。

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報導提到，鴻海在2015年與印度馬哈拉施特拉邦當地政府簽署合作備忘錄，計劃在五年投資約50億美元（約台幣1515億）設立手機、筆電製造與研發工廠，如今德賽向媒體指出，主要是因為鴻海與蘋果之間的內部分歧，導致計畫無法順利進行。

對此，鴻海發出聲明表示，針對媒體報導，集團與客戶間在印度的設廠之意見不同，為錯誤不實說法，目前集團配合主要客戶在當地生產進度一切順暢，特此澄清。

鴻海強調，集團於全球各地的投資規劃，皆會定期檢視各國政經情勢，並配合客戶的需求調整，為客戶、公司、股東、員工以及合作夥伴爭取最大權益。