春節換新鈔16日起跑！百元鈔每人最多換100張　避開前2、3日排隊高峰

▲新鈔兌換日程訂於1月16日（週四）至1月22日（週三），共計454家分行提供民眾兌換新鈔。（圖／資料庫）

圖文／CTWANT

年關將近，為了便利民眾春節前兌換新鈔，中央銀行6日宣布，自1月16日起至1月22日止，5個營業日，全台8家金融機構，共計454家分行提供民眾兌換新鈔，其中最受歡迎的新台幣100元新鈔，每人限換100張，其他面額則酌量供應，換完為止。

央行指出，包括台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，選定454家分行（郵局）為2020年指定兌鈔地點，兌換期間則為1月16日至1月22日，連續5個營業日。

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這段期間中，7家銀行的371家指定兌鈔分行，以及中華郵政位於都會區的25家指定兌鈔郵局，均會開設「新鈔兌換專櫃」，以加強服務民眾；另58家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔。央行發行局局長施遵驊表示，過往經驗中第2、3天會是兌換新鈔的高峰日，可能出現排隊人潮。

為加強服務民眾，央行也特別在「新鈔兌換據點一覽表」中建立地圖連結，民眾於央行官網、臉書及行動APP上可輕鬆查詢兌鈔據點位置，另結合Google地圖及QR Code，以便使用手機查找。此外，央行亦會公告詳列454家指定兌鈔分行（郵局）名單。

其中，最受歡迎的新台幣100元新鈔，屆時每人限換100張，500元及1000元的新鈔則是酌量供應。央行也提醒，因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兌鈔據點每日新鈔供應有其限額，民眾若無法充分兌得所需的新鈔，請洽其他鄰近兌換地點辦理。

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