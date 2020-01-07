　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

2020波動中仍有機遇　美盛：評價偏低產業投資機會顯現

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 美盛資產管理。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 美盛資產管理旗下團隊。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

2020年才剛開始，就遇到了美伊衝突導致市場出現波動，美盛資產管理邀請旗下布蘭迪全球投資管理亞洲執行長Tariq Ahmad、凱利投資董事、客戶投資組合經理Kathleen Anderson、睿安基礎建設資深投資組合經理Charles Hamieh，以及西方資產管理亞洲投資主管、投資組合經理孫應梅四人來台，分享對今年全球經濟局勢的看法。

2019年，聯準會跟各國央行鬆綁貨幣政策，接下來，這些刺激政策都是支撐全球經濟的主因。而這些貨幣政策與財政政策，在2020年也是支撐全球經濟發展的正向要素。

請繼續往下閱讀...

低通膨環境延續，已開發與新興市場通膨都低於目標，因此各國都還是有降息空間。但貨幣政策發揮空間有限，不少國家開始靠財政政策刺激，歐洲目前做最少，德國汽車製造業在2019年表現疲弱，雖然已經觸底反彈，但仍需靠財政政策支撐。而各國紛紛推出的刺激政策，也讓不少投資機會顯現，景氣循環股表現可望領先指數。

地緣政治緊張升溫，但還是有一些資產類別表現很好。美股在大選當年有74%的機率上漲，雖被指出評價偏高，但因低利率環境持續與景氣回升，仍可以在各產業找到投資機會，其中投資評價相對較低者，包含能源、金融、醫療服務、科技硬體等產業，投資機會顯現。

他們認為，2020上半年看好各資產貨幣條件，預期資金會出走美國到其他國家，而下半年美國要選舉，將會出現更多不確定性。

在新興市場部分，2020年表現也將優於成熟市場，並且會擴大差距。他們認為，其實有些新興經濟體債務負擔比某些已開發國家輕，很多國家的建設也都比已開發國家好了，成長速度相當快速；但也提醒投資人，成長速度快不代表報酬會好，雖然看好新興市場債市會表現不錯，但股市仍要慎選標的。

從總經角度來看，全球經濟實現軟著陸，今年也會持續成長，只是成長會放緩。財政政策與貨幣政策會持續支稱2020年市場信心，不少亞洲國家、新興市場、歐洲跟中國大陸，都有很好的投資機會。

ET快訊
選定了？柯文哲：希望還可以撐4年…等我來！
寄恐嚇信勒索館長、余天　北市銀行員幹的！坦承犯案原因
徐乃麟帥兒出道主持節目　月薪意外曝光
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

國防部非軍職保防員　近3年未核備擬廢止納入責任制

主計總處公布最新物價指數　年增率1.13%創14個月新高

太陽能系統案場業務開花結果　聯合再生能源12月營收月增38.4%

中華信評示警！5G競標價格太高　電信財務壓力大　遠傳評等面臨危機

好羨慕！台塑集團公布年終獎金4.94個月本薪　最高7個月

春節換新鈔16日起跑！百元鈔每人最多換100張　避開前2、3日排隊高峰

2020波動中仍有機遇　美盛：評價偏低產業投資機會顯現

天下／獨家調查：近六成CEO看好2020，創9年新高

傳因蘋果取消印度千億投資案　鴻海聲明：錯誤不實說法

5G競標第19天達1065.43億元　4回合無人出價趨收歛

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

B2把婚禮當節目做　自曝老婆「懷孕６個月」

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

B2婚禮超大牌製作人都到了！　黃子佼同一地方辦：我就是來考察的

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

蔡依林踩到舞者的汗滑倒　「秒變一字馬」hold住全場

國防部非軍職保防員　近3年未核備擬廢止納入責任制

主計總處公布最新物價指數　年增率1.13%創14個月新高

太陽能系統案場業務開花結果　聯合再生能源12月營收月增38.4%

中華信評示警！5G競標價格太高　電信財務壓力大　遠傳評等面臨危機

好羨慕！台塑集團公布年終獎金4.94個月本薪　最高7個月

春節換新鈔16日起跑！百元鈔每人最多換100張　避開前2、3日排隊高峰

2020波動中仍有機遇　美盛：評價偏低產業投資機會顯現

天下／獨家調查：近六成CEO看好2020，創9年新高

傳因蘋果取消印度千億投資案　鴻海聲明：錯誤不實說法

5G競標第19天達1065.43億元　4回合無人出價趨收歛

國防部非軍職保防員　近3年未核備擬廢止納入責任制

韓國瑜未出席！李佳芬「獨扛台中輔選」　高唱《月亮代表我的心》

騰訊與《尼爾》白金工作室展開資金結盟　網友不看好笑虧「慘遭投資」

李沛旭認分手蔡淑臻！　曝「感情狀態」：已經很久了

小袋鼠火中逃竄！澳洲網紅消防員一把抱起　暖喊：我找到你了兄弟

馬大偉運彩解盤／NBA拓荒者@暴龍　挺莊買拓荒者

「雙和青年」拍片力挺蔡沐霖　林德福8日將辦「民歌之夜」集氣

日本奧運桌球名單確定　水谷伊藤混雙曾2度擊敗林昀儒／鄭怡靜

選戰倒數！　劉櫂豪文宣短片推「下一個四年讓台東更好」

爆米花／獎勵名單出爐　台壽保未打季後賽掉第8名

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

財經熱門新聞

聽算命師一句話　彰化婦刮中100萬頭獎

買刮刮樂中百萬　桃園男直呼：千萬不能讓老婆知道！

統一烘焙盃祭20萬獎金號召好手　學生得獎麵包可望上架小七圓夢

連3年創新高！鴻海2019年全年營收達5.34兆元　年增0.89%

春節拉貨效應挹注　鮮活果汁2019年營收35.2億元續創新高

2020信用卡優惠加碼、縮水懶人包

萬點照賺股息　2020口袋名單出列

慧洋海運去年每股賺3.41元　換約租金漲幅將提升至12%營運看好

新年紅包自己賺！存股概念ETF賺配息　長抱過年也可以

汰舊換新減徵貨物稅　超過200萬台汽機車受惠

胡亦嘉宣布暫代街口投信董事長！

台灣人最怕退休手頭沒錢用　專家建議靠1招補足缺口

中華電尾牙豪灑600獎項

外資力挺！2019年淨匯入4763億創5年新高

更多熱門

相關新聞

台股反彈走揚　開盤小漲8點挑戰收復1萬2千點

台股反彈走揚　開盤小漲8點挑戰收復1萬2千點

美股受到科技股走揚激勵，三大指數收高，台股今（7）日開盤上漲8點、以11,961點開出。

美股漲跌互見 　台指期開盤上揚46點

美股漲跌互見 　台指期開盤上揚46點

台股早盤重挫逾百點！電子三雄齊跌　台股奮守1萬2千點

台股早盤重挫逾百點！電子三雄齊跌　台股奮守1萬2千點

美股道瓊跌233點 　台指期開盤下跌70點

美股道瓊跌233點 　台指期開盤下跌70點

美軍炸死伊朗指揮官　道瓊跌233點

美軍炸死伊朗指揮官　道瓊跌233點

關鍵字：

美盛資產管理美股新興市場

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

獨／扣嫂338字開轟莉婭：說謊下地獄拔舌頭

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

誘81少女拍裸照　台大準研究生判3年

沈一鳴非作戰身亡恐難入祀忠烈祠

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

追黑鷹空難真相　5生還者關鍵口述曝光

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

小四兒子發現她拍成人片！D槽女神白石茉莉奈錯愕認了

影／蔡依林開腿自摸「把阿信撩到ㄎㄧㄤ」

玄彬、孫藝真爆：劇終後宣佈結婚

違停塞馬路　他檢舉重現日本街景

警抓不到殺人魔　竟因鄉親太熱心害的

Keanna宣戰莉婭揭「小三奪愛SOP」！重傷後斷髮模樣曝

更多

最夯影音

更多
蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！
血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面