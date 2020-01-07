2020波動中仍有機遇　美盛：評價偏低產業投資機會顯現

▲ 美盛資產管理旗下團隊。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

2020年才剛開始，就遇到了美伊衝突導致市場出現波動，美盛資產管理邀請旗下布蘭迪全球投資管理亞洲執行長Tariq Ahmad、凱利投資董事、客戶投資組合經理Kathleen Anderson、睿安基礎建設資深投資組合經理Charles Hamieh，以及西方資產管理亞洲投資主管、投資組合經理孫應梅四人來台，分享對今年全球經濟局勢的看法。

2019年，聯準會跟各國央行鬆綁貨幣政策，接下來，這些刺激政策都是支撐全球經濟的主因。而這些貨幣政策與財政政策，在2020年也是支撐全球經濟發展的正向要素。

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低通膨環境延續，已開發與新興市場通膨都低於目標，因此各國都還是有降息空間。但貨幣政策發揮空間有限，不少國家開始靠財政政策刺激，歐洲目前做最少，德國汽車製造業在2019年表現疲弱，雖然已經觸底反彈，但仍需靠財政政策支撐。而各國紛紛推出的刺激政策，也讓不少投資機會顯現，景氣循環股表現可望領先指數。

地緣政治緊張升溫，但還是有一些資產類別表現很好。美股在大選當年有74%的機率上漲，雖被指出評價偏高，但因低利率環境持續與景氣回升，仍可以在各產業找到投資機會，其中投資評價相對較低者，包含能源、金融、醫療服務、科技硬體等產業，投資機會顯現。

他們認為，2020上半年看好各資產貨幣條件，預期資金會出走美國到其他國家，而下半年美國要選舉，將會出現更多不確定性。

在新興市場部分，2020年表現也將優於成熟市場，並且會擴大差距。他們認為，其實有些新興經濟體債務負擔比某些已開發國家輕，很多國家的建設也都比已開發國家好了，成長速度相當快速；但也提醒投資人，成長速度快不代表報酬會好，雖然看好新興市場債市會表現不錯，但股市仍要慎選標的。

從總經角度來看，全球經濟實現軟著陸，今年也會持續成長，只是成長會放緩。財政政策與貨幣政策會持續支稱2020年市場信心，不少亞洲國家、新興市場、歐洲跟中國大陸，都有很好的投資機會。