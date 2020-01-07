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天下／獨家調查：近六成CEO看好2020，創9年新高

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圖／天下雜誌提供。

▲鄰海的經濟部台南科技工業區土地去化多年，如今大興土木，土地廠房租售交易暢旺。（圖／天下雜誌／攝影黃明堂）

文／陳一姍、楊卓翰

走過高度不確定的2019，即使貿易戰看似緩和，仍有高達七成三的兩千大企業CEO，對2020不樂觀。但準備好「長期抗戰」的企業家們，為何高達近六成看好2020年的台灣，創下九年新高？

放下選舉語言，看看能夠決定你我薪水、投資人荷包、投資意願的企業負責人怎麼說？

請繼續往下閱讀...

已連續進行11年的《天下》兩千大企業CEO調查，歷經金融海嘯、兩岸ECFA、歐債風暴、英國脫歐震撼、川普當選、中美貿易戰，每年年底，忠實呈現台灣企業主的新年計劃。

展望2020年，儘管聯合國點名台灣將在中美貿易戰受惠最大，但兩千大企業主卻仍有七成三，幾乎與2019年相同的比例，對新的一年全球景氣表達不樂觀。

圖／天下雜誌提供。

全球景氣：七成三企業主，持續不樂觀

其中，又以傳統製造業78.1%，感到不樂觀最高；次之，則是金融業75%。

為什麼兩千大CEO持續憂心？中國經濟放緩，取代川普新政帶來的動盪，成為企業主看壞景氣的理由。

圖／天下雜誌提供。

「其實還是有54.2%擔心川普因素，這個數字比去年下降，表示企業主已經從不確定川普的性格，到已經知道川普的性格就是變來變去，」永豐金控首席經濟學家黃蔭基解讀。

中國經濟不確定性成為全球景氣最大隱憂。

他認為，今年以來，企業主漸漸認知到，中國經濟已經從四兆人民幣的債務危機，走到資產泡沫崩解的時刻；中美之間，已經從單純的關稅戰爭，變成華為科技戰、匯率貿易戰、香港人權戰，未來還可能有中國企業美股下市戰、美國退休金禁止投資中國戰。

「這已全面升級為中美霸權戰，」他認為，戰火蔓延，中國經濟不確定性提高。

2019年以來，從包商、錦州、哈爾濱銀行到方正集團，企業債陸續跳票、紫光企業債跌價，引爆企業債連鎖違約的疑慮。2020下半，將來到中國地方債到期的高峰期，更增添經濟不確定性。

中美貿易戰、全球景氣、中國經濟放緩、產業競爭加劇、政治風險偏高，是企業經營的前五大挑戰。

圖／天下雜誌提供。

特別的是，三年前，因為紫光高調投資台灣，以及中國供應鏈在地化，引發的中國大陸產業競爭威脅，企業主將之視為挑戰的比例由三年前的四成，大降為兩成。

貿易戰延燒：只有一成四企業「撿到槍」

在中美貿易戰火下，求生存近兩年，企業主怎麼看這場戰爭對自己的影響？

答案是，更多企業認清，得有長期抗戰的準備。

兩千大CEO中，只有14%認為中美貿易戰對自己利大於弊。其中又以科技製造業20.5%，傳統製造業13.7%最多。

圖／天下雜誌提供。

中美貿易戰下，高科技產業的轉單效應、中國大陸因擔心科技戰，提早佈局5G。

從華為到整個通訊產業鏈提早拉貨，使得通訊製造相關類股受惠。金融服務業則受惠於台商擴大在台投資的貸款需求。

總體而言，覺得「弊大於利」的企業達四六%。原因包括：消費者消費意願下降、中國客戶訂單減少、輸美產品也被列入制裁清單。

圖／天下雜誌提供。

至於，這場戰爭何時結束？

兩千大企業主的看法漸趨保守。

41.8%的企業主認為，2020年美國總統大選前，就會休戰了。但認為會繼續打下去的比重也高達57.1%，比重較去年高出22個百分點。

圖／天下雜誌提供。

研華共同創辦人暨執行董事何春盛認為，這場戰爭即使12月中，中美間達成部份協議，但戰火還會繼續下去。因為習近平取消任期制，引發了歐美的不信任。

多位學者均認為，整個西方對中國的看法已經改變，這可以從民主或共和分別主導的參眾兩院，一致支持香港人權法案看出。

因應長期抗戰，兩千大企業主重新評估，包括台灣在內的投資環境，更高比例的企業展開行動。

台灣的投資吸引力明顯大增。

台灣前景：近六成CEO看好台灣環境

從2012年後，看好台灣投資環境的CEO佔比，就一直低於看好中國投資環境的CEO佔比，直到2018年開始逆轉。

圖／天下雜誌提供。

本次調查，看好台灣環境的企業主高達56.7%，竟比去年多了23.9個百分點，也是七年來首度超過看衰者。

看好中國投資環境的企業主只剩下15.1%，創下《天下》兩千大CEO調查以來的新低。

反映到投資行為上，由於逐漸接受中美戰爭將是持久戰，採取觀望態度的企業主有53.3%，明顯比上次調查時減少近一成。

回答到2020年底前，會增加台灣產能比重的企業主最多佔35.2%，增加東南亞產能比重者佔28.5%。

圖／天下雜誌提供。

如果按照行業別看，五成科技製造業將增加台灣產能比重最多，傳統製造業33.8%次之。

「這是台灣價值最被市場肯定的時刻，」普華國際不動產公司董事長田揚名肯定地說。

過去兩年多，台灣工業區土地、台北商業辦公室租金開始上漲，多半來自實質使用需求。包括微軟、威訊（Verizon Media）、Google、臉書、數家共享辦公室等外商在台增加投資，設立研發中心。

看好工業區廠房的需求，昔日蓋住宅的建商，如華固，回頭開始買工業區土地。最貴的五股工業區一坪已要價百萬到110萬，桃園華亞工業區折半約60萬，中壢工業區也要28萬。

台灣的投資環境重新獲得企業青睞，固然值得欣慰。但另一面，自2014年起，近六成兩千大企業不再有海外投資計劃，而且在台投資成長率長期保守。台灣中大型企業是否傾向保守、喪失活力，是值得正視的議題。

海外佈局：企業累了？近六成無投資計劃

2009年，《天下》首度進行兩千大CEO調查，當時回答沒有海外投資計劃的比例僅20%，增加中國投資者高達五成。

但自從人民幣升值、中國採取一連串騰籠換鳥、淘汰產業政策，勞動成本逐步上升之後，2014年，赴大陸投資意願下降，但同年沒有任何海外投資計劃的比重高達56%。

圖／天下雜誌提供。

「比起去大陸，要去語言、文化不同的東南亞或其他國家，難度還是比較高；許多企業如果技術不夠強，或第二代沒有接班打算，投資腳步就會趨緩，」黃蔭基解讀。

同期，兩千大企業在台投資也並沒有增加。

六年來，每年均有三成上下的企業，表示沒有任何在台投資計劃。2020年，儘管企業認同台灣投資環境創新高，但問到在台投資金額，有39.5%、佔比最多的企業主，投資金額仍只成長5%以下。

圖／天下雜誌提供。

當被問到會不會加薪，有73.5%企業表示2020年會加薪，但會加薪的比率還比去年少了7.3個百分點。

圖／天下雜誌提供。

企業前景：營收、獲利衰退，加薪企業變少

調薪反映企業前景。

高達33.2%的兩千大企業表示，即將結束的2019年，公司營收會負成長。其中外商企業與傳統製造業是重災區，五成外商營收衰退，受油價、鋼價、大陸投資趨緩拖累，四成傳產營收也不好看。

至於獲利，三成兩千大企業少賺錢，外商更是有高達46.6%，獲利負成長。

圖／天下雜誌提供。

▲2020年，超過五成企業要徵人，但願意加薪的企業比去年少了7.3個百分點。（圖／天下雜誌／攝影王建棟）

當被問到台灣目前的經商環境，對企業最大的挑戰？

43.7%CEO關心「兩岸關係的變數」，繼續蟬聯榜首，其次是產業轉型與升級，人才不足、勞動成本升高與內需不振。

圖／天下雜誌提供。

與外界想像不同，最擔心兩岸關係變數的，不是在大陸設廠的製造業。反而是，受中國大陸阻斷陸客旅行團、自由行，無法來台消費的服務業者；以及因為兩岸關係惡化，兩岸官方監理交流已完全停止的金融業。47.5%的服務業CEO與60%的金融業CEO，憂心兩岸關係變數。

產業轉型與升級已連續八年，位居企業前兩大挑戰。其中，又以2020年即將面對三家純網路銀行、開放銀行政策變革的金融業者最為擔心。

因為唯有產業轉型與升級，才能真正解決台灣低薪的困境。

中研院經濟所助研究員楊子霆的研究顯示，經濟成長的果實要能分到勞工，關鍵還是貿易條件改善。換言之，就是要台灣要能生產出創新、有附加價值，出口價格高的產品或服務。企業獲利改善，才能根本解決低薪困境。

從愛台到投資台灣，從經濟成長率到企業能賺錢，從企業能賺錢，再往下分享到勞工。兩千大CEO調查的結果顯示，愛台與富民，顯然還有一段距離。（責任編輯：洪家寧）

調查說明

本次調查係針對2019年《天下雜誌》1350大製造業、650大服務業、100大金融業、16家金控之CEO發出問卷。調查執行時間自2019年10月07日起至10月31日為止，扣除未聯絡上與拒絕者，共寄發1470份問卷，回收793份有效問卷，回收率為53.95%。（調查執行：《天下雜誌》調查中心熊毅晰、張育瑄）

※本文由《天下雜誌》提供，原文出自台灣價值登頂！天下獨家調查：近六成CEO看好2020，創9年新高一文。

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