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5G競標第19天達1065.43億元　4回合無人出價趨收歛

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▲▼5G競標1月7日進入第20天，結束第200回合之後，總標金達1065.43億元，但10回合中有4次無人出手（圖／翻攝NCC網站)
▲5G競標1月7日進入第20天，結束第200回合之後，總標金達1065.43億元，但10回合中有4次(上圖紅框)無人出手（圖／翻攝NCC網站)

記者陳世昌／台北報導

5G首釋照競標1月7日進入第19天，下午4點結束第200回合出價結束後，總標金達1065.43億元，較前一日的1004.95億元，再增加約61億元。7日的競標出現4回合無人出手狀況，次數之多前所未見，5大電信出價明顯「冷靜」，有些許標金達滿足點的氛圍，未來幾日是決標重點日期。

5G 7日競標情況

1800MHz頻段
釋出20MHz，底標32億元，尚無人出價，標金掛零。

3500MHz頻段
最熱門的頻段，這次共釋出270MHz，每10MHz為一單位底價9億元，27單位總標金底價243億元。7日進行的191~200，10回合出價中，出現2次標滿270MHz，底價調升2次3%！到200回合結束時，1個單位最高得標金額達38.85億，27單位暫時得標金額合計共1048.95億元。

28000MHz頻段
共計釋出2500MHz，一個單位是100MHz底標1億元，25單位共25億。7日未增加新的出價單位，目前累積合計出價16單位，暫時得標金額合計共16.48億元。。

請繼續往下閱讀...

由NCC主辦的5G競價，自12月10日開始，每日上午9時至下午4時進行10回合，由中華電信、台灣大哥大、台灣之星、亞太電信及遠傳電信等5家現有行動業者參與。

NCC表示，第一階段數量競價改良前年4G第三波釋照所採用的「同時、多回合及上升競價法(SMRA)」，當對可用區塊的需求大於或等於提供數量時，則該頻段的回合價格將在下一回合中提高1.03倍，並持續至連續二回合所有有權提出需求頻寬之競價者，都沒有對任何一個頻段提出有效需求頻寬時即告結束。最新競價結果及詳細資料請參考NCC網站(https://mbb5g.ncc.gov.tw/)。

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