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台指期又是開高走低　分析師：年節前仍是震盪整理盤、但需留意外資變心

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▲▼台指期１月７日走勢。（圖／取自期交所）

▲台指期1月7日走勢。（圖／取自期交所）

記者余弦妙／台北報導

台指期今（7）日開盤上漲46點，來到11,995點，但盤中急速走跌，一度來到11,816點，尾盤雖稍微上揚，但終場仍以11,871點作收，下跌78點，與現貨相較，逆價差9.32點。展望後市，凱基期貨分析師分析，以目前的盤勢來看，年節封關前，應該都還是震盪整理。

分析師表示，今天的走跌其實就是一個整理盤勢，由於台股從去年8、9月以來一直都處在一個高檔的位置，在過去這段時間以來也都未進行一個比較明顯的整理，剛好遇到近期有一個中東的地緣政治因素，再加上美股創高後拉回整理，因此這波跌幅算是一個短線整理。

請繼續往下閱讀...

另外，針對今天有跌至11,816點，分析師表示，如果從現貨來看12月13日有一個多方缺口，今天已經在盤中回補，另外一個缺口則在12月12日，因此，今天的現貨低點在11,822，這會當成一個觀測點，如果未來跌破這個低點，接下來就要測12月12日的缺口（12700點～12766點）。

但分析師也說，如果從整體格局來看，並沒有被破壞，從型態上、整體的經濟面、技術面都還是處於一個短線整理的局勢。

其中，分析師更提到一個觀察重點，以往在現貨衝高時，外資都是買超，但這次衝高卻是外資賣超，這也意味著外資的操作方向改變，建議投資人可以多觀察再決定是否進場。
 

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