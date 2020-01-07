高通自駕車解決方案CES亮相　2023年量產

▲高通自駕車解決方案CES亮相。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

手機晶片龍頭廠高通（Qualcomm）今（7）日在2020年度消費性電子展（CES）上推出自駕車解決方案Snapdragon Ride，預計將於2020年上半年可提供一級供應商預開發，搭載Snapdragon Ride的車將在2023年量產。

Snapdragon Ride包含Safety系統單晶片（SoC）、Snapdragon Ride安全加速器和Snapdragon Ride自動疊層（Snapdragon Ride Autonomous Stack），解決自動駕駛和先進駕駛輔助系統（ADAS）的複雜性。

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Snapdragon Ride支援自駕系統的三個領域，即用於車輛的L1 / L2主動安全先進駕駛輔助系統，包括自動緊急剎車、交通標誌識別和車道保持輔助功能；L2+便利型先進駕駛輔助系統，適用自動高速公路駕駛、自動停車於在走走停停的城市駕駛；以及L4/L5全自動駕駛，用於城市自動駕駛、無人計程車和無人機器人物流。。

結合系統單晶片和加速器的平台可以根據各市場劃分需要使用，提供業界領先的熱效率，從用於L1 / L2應用的每秒30兆次（TOPS）運算表現，到用於L4 / L5駕駛所需的130W以上的700 兆次（TOPS）運算表現。因此，該平台可以採用被動冷卻或風冷設計，從而降低成本並提高可靠性，避免對昂貴的液冷系統的需求並簡化車輛的設計，擴大電動汽車的行駛範圍。 Snapdragon Ride系統單晶片和加速器專為功能安全的車輛安全完整性（ASIL）D等級系統而設計。

高通技術公司產品管理高級副總裁Nakul Duggal表示，第一代Snapdragon Ride平台具有高度可擴展性、開放性，完全可定製性且具有高度功耗優化的自動駕駛解決方案，旨在滿足從新車評價計劃（NCAP）到L2 + 高速公路自動駕駛到自駕計程車的一系列需求。

Nakul Duggal表示，此平台結合高通Snapdragon Ride自動疊層或汽車製造商或一級供應商的運算法，可加速在大眾汽車市場部署高性能自動駕駛。