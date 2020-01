垃圾桶裡傳哭聲！清潔工打開驚見塑膠袋裝「沾血棄嬰」

▲警察和清潔工在檢查垃圾桶的內容物。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

新加坡一名清潔工7日早上在垃圾桶內發現一名棄嬰,棄嬰被帶有血跡的塑膠袋裝著,於是趕緊向警方報案。警方表示,到場後有先用布將嬰兒包裹起來,接著送往附近的婦幼醫院,初步檢查後並沒有發現明顯的外傷,身體狀況也相當穩定,如果不是清潔工發現的話,嬰兒可能早已經被送往垃圾場了。

目睹全程的林玉良先生表示,原本在咖啡廳用餐,突然看到救護車與警察出現,並抱著一個被布包裹著的嬰兒,嬰兒相當的乖巧並沒有哭鬧。

A baby was found alive in a bin at the bottom of a rubbish chute at Block 534 Bedok North Street 3 on Tuesday (Jan 7) morning.



Baby found alive in Bedok North block rubbish chute https://t.co/T3muN6FhjZ pic.twitter.com/kFOv9HUifj