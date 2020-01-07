垃圾桶裡傳哭聲！清潔工打開驚見塑膠袋裝「沾血棄嬰」

▲警察和清潔工在檢查垃圾桶的內容物。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

新加坡一名清潔工7日早上在垃圾桶內發現一名棄嬰，棄嬰被帶有血跡的塑膠袋裝著，於是趕緊向警方報案。警方表示，到場後有先用布將嬰兒包裹起來，接著送往附近的婦幼醫院，初步檢查後並沒有發現明顯的外傷，身體狀況也相當穩定，如果不是清潔工發現的話，嬰兒可能早已經被送往垃圾場了。

目睹全程的林玉良先生表示，原本在咖啡廳用餐，突然看到救護車與警察出現，並抱著一個被布包裹著的嬰兒，嬰兒相當的乖巧並沒有哭鬧。

A baby was found alive in a bin at the bottom of a rubbish chute at Block 534 Bedok North Street 3 on Tuesday (Jan 7) morning.



Baby found alive in Bedok North block rubbish chute https://t.co/T3muN6FhjZ pic.twitter.com/kFOv9HUifj — AsiaOne (@asiaonecom) 2020年1月7日

今年24歲的Patwari Shami是為市政廳服務的清潔工，在7日早上進行例行的清潔工作時，聽到垃圾桶內傳出了嬰兒的哭聲，打開一看發現一名嬰兒被用塑膠袋和其他垃圾一起裝在垃圾桶裡，而且塑膠袋裏面有血跡，於是馬上通報這件事，警方救護車也趕到現場進行後續處理。

工人黨秘書長普里塔姆.辛格（Pritam Singh）表示，感謝新加坡警察部隊和相關工作人員的努力，拯救了這名被祝福的孩子。

根據《海峽時報》報導，新加坡2018年出生的嬰兒數字，降到8年來的最低點，在過去10年中，有16件棄嬰案例。