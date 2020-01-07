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帝寶、高鐵的鋼結構靠它做！長榮鋼鐵本月13日登錄興櫃後市看好

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▲長榮集團旗下的長榮鋼鐵預計於2020年1月13日登錄興櫃，董事長林耿立（圖中）、總經理劉邦恩（右一）、副總經理葉佳全（左一）對外說明營運概況。（圖／記者林淑慧攝）

▲長榮集團旗下的長榮鋼鐵預計於2020年1月13日登錄興櫃，董事長林耿立（圖中）、總經理劉邦恩（右一）、副總經理葉佳全（左一）對外說明營運概況。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

長榮集團旗下的長榮鋼鐵今（7）日舉行興櫃前法人說明會，其為國內主要鋼構廠商之一，包括豪宅帝寶、陶朱隱園、高鐵、故宮南院等建設都是它的客戶，公司預計於本月13日登錄興櫃，成為長榮集團旗下第五家上市公司。

目前國內主力鋼構廠包括龍頭中鋼構、春源、東和、世紀鋼等，長榮鋼鐵的前身為長榮重工，後轉型為鋼構廠，鋼構量年產能約10萬公噸以上；若以2018年國內鋼結構產值新台幣464.3億元計算，長榮鋼鐵市占率約達12.4%。

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長榮鋼鐵總經理劉邦恩表示，鋼結構具有較高強度及良好耐震能力，適合處於強烈地震帶的台灣使用，具有組件預製化、施工快速等特性，符合科技業快速建廠投產的需求。

另外，鋼結構製造的耗能較低，二氧化碳排放量較少，且可回收冶煉再生利用，符合節能環保的綠色建築趨勢，長榮鋼鐵在全台參與的建築達600多案，推升2018年合併營收達106.85億元，稅前盈餘為16.58億元，每股稅後純益（EPS）為2.53元。

展望後市，長榮鋼鐵表示，鋼構市場與房地產景氣、經濟發展與公共工程息息相關，隨著台商回流建廠、網購帶動物流倉儲需求增加，以及建築物的耐震能力日益受到重視，政府亦持續推動都市更新與重大公共工程，對鋼構產業未來市場持續看好。

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