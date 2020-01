給芭比娃娃穿雨靴、戴上望遠鏡　「科學探險新形象」讓原廠找上她

▲樹頂系列給了芭比娃娃不同的風貌。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者崔子柔/綜合報導

美國森林生態學家納德卡尼(Nalini Nadkarni)發想「讓芭比娃娃不再當公主」的概念,推出科學探險家等不同職業的服裝,希望玩著芭比娃娃的孩童可以藉此看見不同樣貌的自己,激起對科學領域的熱情。

綜合外媒報導,今年66歲的納德卡尼畢業於猶他大學(University of Utah)森林生態系,是研究哥斯大黎加雨林林冠生態的推動者,且被「國家地理」(National Geographic)封為「林冠女王」(the Queen of the Forest Canopy)。

芭比娃娃生產商美泰兒(Mattel Inc.)去年與「國家地理」(National Geographic)一同推出身穿靴子、掛著望遠鏡的「科學系列芭比」,繼1965年太空人系列芭比後,這是第2次用玩偶反應女性在科學領域的職場形象,納德卡尼則獲邀作為代言人,她說:「這肯定了女性在科學、數學和科技界的專業,能激起孩童欣賞科學的熱情,就算未來他們不一定會投入科學領域。」

▲納德卡尼加入一個由女性科學家組成的團隊,為美泰兒製作系列芭比。(圖/達志影像/美聯社)

納德卡尼在十幾年前就向美泰兒公司提議過「科學家娃娃」的點子,但當時不被理會。納德卡尼的女兒6歲時想要一個芭比娃娃作為禮物,納德卡尼便決定重塑芭比過去的形象,改造成一個身上掛望遠鏡、戴著安全帽的科學探險家。

納德卡尼後來在線上拍賣網和二手店家尋找製作材料,並得到裁縫師的幫忙,把現有的芭比娃娃打造成守護森林的形象大使,之後自行設立網站販賣「樹頂芭比」(Treetop Barbie)系列,在 2003年登上紐約時報。多年來,納德卡尼售出約400個「樹頂芭比」。

在研究與教學之外,納德卡尼不斷構想新方法讓人們對自然科學感興趣,包括到監獄進行科普知識的講座,以及把大自然的圖騰融合在流行服飾中。

芭比娃娃過去60年間的目標是「激發每個女孩的無限潛力」,納德卡尼表示,「科學家芭比不可能完美,但至少向目標靠近了一些」,孩童可能從自然攝影學家、天體物理學家、昆蟲家,或者一個爬樹的玩偶上看到自己。

►偷偷分享少女秘密!



▼芭比娃娃的偶像地位賦予文化影響力。(影/翻攝自youtube)