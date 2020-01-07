嬰兒丟滾燙熱水2歲兒扔出11樓　20歲嫩媽殘殺2子還想殺祖父！

▲女子被控殺害自己的2名親生兒子。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國芝加哥近來發生一起駭人命案，一名20歲年輕母親被控謀殺自己2名親生兒子，1人被發現溺斃在浴缸中、1人則被從11樓扔出窗外，警方還在現場發現奄奄一息的祖父，身中多刀的他被送醫後雖然保住一命，但目前仍處於危殆的狀態。

警方2日凌晨接到鄰居報案，抵達20歲女子紐威爾(Aleah Newell)位於11樓的公寓時，發現其70歲祖父沃克(Cardell Walker)滿身是血倒臥在地上，對方稱自己是被紐威爾攻擊刺傷，後來前往浴室發現7個月大男嬰溺斃於浴缸中，其頭部和身體均有嚴重割傷，身上還被熱水燙出水泡，另一名2歲男童則倒臥在建築物外的地上。

紐威爾的母親澤拉(Zera Newell)表示，女兒在案發之前就離開了家，「她離開了家，我不知道她去哪，她打電話說她人在收容中心，我告訴她我會幫忙照顧孩子」。當地收容中心居民托馬斯(Adiranne Thomas)則表示，紐威爾上月30日曾帶2名孩子來這裡尋求幫助，「她說她受夠了，無法再照顧兒子，她看起來很需要幫助」，但請求被收容中心拒絕。

紐威爾目前也因為手腕和腳踝受傷，與身中10幾刀的沃克皆在醫院接受治療中，由於2歲兒子約翰塔維斯(Johntavis Newell)與7個月大兒子阿米爾(Ameer Newell)已經身亡，將面臨兩項一級謀殺罪和一項謀殺未遂罪起訴。

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