批美軍是「恐怖份子」　前美式足球明星發言惹爭議

▲前NFL明星四分衛卡佩尼克(中),曾發起抗議種族政策的拒唱國歌行動。(圖/達志影像)

記者范姜士航/綜合報導

前NFL明星四分衛卡佩尼克(Colin Kaepernick)在個人Twitter上連續發文抨擊美軍炸死伊朗高階將領蘇萊曼尼(Qassim Suleimani)是「恐怖分子的行為」而引發眾怒,卡佩尼克曾在2016年美式足球賽前播放美國國歌時,以單膝下跪的方式表達對於種族主義的抗議,獲得眾多球星的支持成為美國的話題人物。

過去卡佩尼克支持自由人權,讓他在2019年12月與NIKE共同推出的聯名鞋款大賣,但在前幾日因為針對美軍攻擊伊朗的文章,讓他的形象直轉而下,他在Twitter中寫道「這已經不是什麼新消息了,美國為了帝國主義對黑色、棕色皮膚的人進行恐怖攻擊」、「美國不論在國內及國外都是如此對待黑色或棕色皮膚,美國軍國主義就是美國帝國主義的武器,只針對非白人的國家進行管制及掠奪。」

There is nothing new about American terrorist attacks against Black and Brown people for the expansion of American imperialism.

在這兩則貼文發出後,馬上引起美國保守派的反彈,參議員葛蘭姆(Lindsey Graham)就抨擊「這件事情不是種族主義更不是美國人的問題,這是伊朗的問題,伊朗製造的武器已經造成600位美國人在伊拉克死亡。」而女演員明迪.羅賓森(Mindy Robinson)則表示,「我們正在對抗恐怖份子,如果你要捍衛伊斯蘭的恐怖主義,你可以移民中東地區」。

We’re killing terrorists, bud. I know you’re a spoiled POS that hates America and all...but if you’re seriously going to defend Islamic terrorism please feel free to move to the Middle East where I’m sure you can experience um, whatever you think you’re not finding here.