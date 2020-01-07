　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐約州長救出受困卡車駕駛　安撫受驚女給「愛的抱抱」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

 ▲▼Andrew Cuomo 。（圖／路透）

▲古莫扶著車門協助救援。（圖／路透）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國紐約布魯克林皇后區高速公路（Brooklyn-Queens Expressway）發生一起交通事故，一輛卡車側翻在路中央，駕駛受困在車內，正巧紐約州長古莫（Andrew Cuomo）從一旁駛過，他便下車把該駕駛平安救出。

根據《CNN》報導，紐約州長辦公室發言人利弗（Dani Lever）表示，古莫於當地時間6日下午正在趕飛機的路上，看見有卡車翻倒在高速公路中間，因為警方尚未到場，古莫就和隨行的州警一同協助駕駛脫離險境。

影片中可見，古莫站高在路間的安全島上，扶著駕駛的腿讓他能順利從卡車中脫困。

▲古莫一行人順利將駕駛救出。（圖／翻攝自推特／@ZackFinkNews）

紐約市消防局（New York City Fire Department）表示，現場無人需要送醫。有一名女子因車禍受到驚嚇，古莫便擁抱著她讓她恢復平靜。

►欸~妳過來一下！妳過來一下

▼古莫安撫受驚的女子。（圖／路透）

▲▼Andrew Cuomo 。（圖／路透）

ET快訊
徐乃麟帥兒出道主持節目　月薪意外曝光
快訊／寄信恐嚇勒索館長、余天！　嫌犯落網了
Keanna重傷後斷髮！眼眶泛紅「空洞心傷模樣」曝光
「Her」會員獨享2件88折！生活必備用品加碼送3%購物金
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美軍空中加油機吊桿掉落　砸中F-15戰鬥機艙罩

快訊／波多黎各規模6.6地震「狂搖至少10秒」斷電　深度僅7公里

紐約州長救出受困卡車駕駛　安撫受驚女給「愛的抱抱」

撕毀畢卡索《女子半身像》畫作　英男面臨天價賠償

澳洲還要燒幾個月！衛星圖曝超厚濃煙　NASA警告：火勢恐集結成「特大火災」

她嫌男友放屁超臭　遭「10指插頸肉掐到缺氧」扯髮爆打…半條命爬街上求救！

抓到外遇直接把老公「500元」賣給小三　霸氣人妻：拿去給小孩買新衣

越南2年間向寮國購15億度電力　積極發展太陽能成效有限

美軍遭列恐怖組織！　伊朗外長怒嗆：華府就是「流氓政府」

嬰兒丟滾燙熱水2歲兒扔出11樓　20歲嫩媽殘殺2子還想殺祖父！

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

B2把婚禮當節目做　自曝老婆「懷孕６個月」

越老朋友越少...25歲後應丟3件事　他曝心酸：人生沒有一輩子的感情

B2婚禮超大牌製作人都到了！　黃子佼同一地方辦：我就是來考察的

阿信「臉紅ㄎㄧㄤ掉」　Jolin慶功宴聳肩：我不知道欸

蔡依林踩到舞者的汗滑倒　「秒變一字馬」hold住全場

美軍空中加油機吊桿掉落　砸中F-15戰鬥機艙罩

快訊／波多黎各規模6.6地震「狂搖至少10秒」斷電　深度僅7公里

紐約州長救出受困卡車駕駛　安撫受驚女給「愛的抱抱」

撕毀畢卡索《女子半身像》畫作　英男面臨天價賠償

澳洲還要燒幾個月！衛星圖曝超厚濃煙　NASA警告：火勢恐集結成「特大火災」

她嫌男友放屁超臭　遭「10指插頸肉掐到缺氧」扯髮爆打…半條命爬街上求救！

抓到外遇直接把老公「500元」賣給小三　霸氣人妻：拿去給小孩買新衣

越南2年間向寮國購15億度電力　積極發展太陽能成效有限

美軍遭列恐怖組織！　伊朗外長怒嗆：華府就是「流氓政府」

嬰兒丟滾燙熱水2歲兒扔出11樓　20歲嫩媽殘殺2子還想殺祖父！

爆米花／比力安大學開刀差點不打球　奪MVP再拚職棒

【美伊衝突】王立／收現金就是要當傭兵，但誰掌握伊朗的銀根？

美軍空中加油機吊桿掉落　砸中F-15戰鬥機艙罩

消瘦狗蜷縮北宜公路！　寒風中吃「久違一餐」抬頭泛淚

獨／大眾走拚過5席　若未過關蔡壁如擬重回柯市府扮血滴子

美女主播劉益如婚禮開場驚人　現場抽機票根本尾牙

韓國瑜當選將啟動「最大規模人才培育計畫」：我們要衝破滿天烏雲

春節換新鈔16日起跑！百元鈔每人最多換100張　避開前2、3日排隊高峰

合體吳琪銘掃街「陽光普照」！卓榮泰樂讚：象徵走向希望

86歲老伴肺炎住院！板橋零食嬤「駝背賣年貨」籌錢　善心姊淚推：新鮮又超值

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

國際熱門新聞

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

澳洲降雨沒用　反阻礙消防隊滅火

裸滾橄欖球員「迷姦藥突失效」　英最噁性侵犯獵190男人

獵豹親舔小羚羊　下秒回神咬死

辣模「豪脫救澳洲」捐款300元裸照必達

戰鬥民族跨年夜「海灘坐蓮激戰」　30秒浪聲狂拍打

脖子四肢都斷　飼主遭大象分屍

爸帶9歲女趕鹿「慘死獵槍下」！

IKEA抽屜櫃壓死2歲童　判賠13.8億

「捕蟹人悲歌」！工作5天賺300萬　缺人原因曝光

英第1位太空人：外星人真的存在

高恩逃走中　公然搭新幹線逃亡

蘇萊曼尼遺體返抵　哈米尼心痛落淚

男釣大梭子魚肚藏異物　剖開後驚呆

更多熱門

相關新聞

伊朗誓言報復　紐約警察全面戒備

伊朗誓言報復　紐約警察全面戒備

美軍擊殺伊朗「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）後，兩國情勢急速升溫，伊朗最高領袖哈米尼更誓言報復。紐約市長白思豪（Bill de Blasio）3日表示，紐約市警已經保持高度戒備，儘管目前還未傳出紐約會成為報仇目標，但美方仍不敢鬆懈。

紐約新年發燒話題「地鐵都坐哪個位置」

紐約新年發燒話題「地鐵都坐哪個位置」

議員籲勿酒駕　1周後喝茫撞進水溝

議員籲勿酒駕　1周後喝茫撞進水溝

強抱熟睡蘿莉下車　變態男遭鄉民暴打

強抱熟睡蘿莉下車　變態男遭鄉民暴打

即／紐約時報廣場水晶球降落迎2020

即／紐約時報廣場水晶球降落迎2020

關鍵字：

紐約皇后區高速公路古莫Andrew Cuomo

讀者迴響

發燒話題

澳洲大火 反送中 金球獎 黑鷹失事 波特王 王令麟 遠航停飛 高以翔 謝和弦 韓國瑜 尹衍樑 5G 眼霜 柯文哲 柯P 唇筆 黃寶慧 地震 五月天演唱會 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

35年來第一次！蔡依林開唱「蘿莉塔台下爆哭」

蔡依林開唱　網看「林志穎老婆」傻眼

沈一鳴非作戰身亡恐難入祀忠烈祠

獨／扣嫂338字開轟莉婭：說謊下地獄拔舌頭

誘81少女拍裸照　台大準研究生判3年

鄉下少女住進豪宅　50天後變化超驚人

追黑鷹空難真相　5生還者關鍵口述曝光

散布假新聞！高雄單親媽收3張傳票

特／幸好來得及向蔡依林說對不起

小四兒子發現她拍成人片！D槽女神白石茉莉奈錯愕認了

影／蔡依林開腿自摸「把阿信撩到ㄎㄧㄤ」

玄彬、孫藝真爆：劇終後宣佈結婚

違停塞馬路　他檢舉重現日本街景

警抓不到殺人魔　竟因鄉親太熱心害的

韓陣營抓到反串韓粉！黃光芹開嗆

更多

最夯影音

更多
蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！

蔡依林大膽掀裙「想看胯下嗎？」　阿信整場害羞尬笑：我整個ㄎㄧㄤ掉！
血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

血色天空！澳洲野火肆虐4個月　4.8億動物死亡500萬公頃成焦土

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

她還記得我是兒子！醫牽9旬失智母 唱「有媽的孩子像個寶」網：聽到想哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

他欠2億高利貸慘遭毒打「滿臉血」 媽見兒超心疼...結局讓她傻眼爆哭

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

實測發票「繞貓頭」3圈中獎　釣出一堆中獎貓奴：真有用！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

大選最新局勢在這裡

大選最新局勢在這裡

蔡韓宋問鼎總統就定位，650人目標鎖定113席立委寶座，1.11決戰日ET陪你看到最後！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

聲林之王2官方貼圖開賣了！

用你喜歡的選手貼圖讓聊天更有趣！

演員片場生存秀《演技派》

演員片場生存秀《演技派》

延禧攻略于正頂級製作，每周六22點鎖定ETtoday播吧，誰能成為最佳演技派？

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面