紐約州長救出受困卡車駕駛　安撫受驚女給「愛的抱抱」

▲古莫扶著車門協助救援。（圖／路透）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國紐約布魯克林皇后區高速公路（Brooklyn-Queens Expressway）發生一起交通事故，一輛卡車側翻在路中央，駕駛受困在車內，正巧紐約州長古莫（Andrew Cuomo）從一旁駛過，他便下車把該駕駛平安救出。

根據《CNN》報導，紐約州長辦公室發言人利弗（Dani Lever）表示，古莫於當地時間6日下午正在趕飛機的路上，看見有卡車翻倒在高速公路中間，因為警方尚未到場，古莫就和隨行的州警一同協助駕駛脫離險境。

影片中可見，古莫站高在路間的安全島上，扶著駕駛的腿讓他能順利從卡車中脫困。

NEW: As he was leaving @ABetterNY event, @NYGovCuomo came across an accident on the BQE, and he cut a passenger out of his seatbelt and helped pull him out of the wreck.



Video pic.twitter.com/ypccdvmdf5 — Zack Fink (@ZackFinkNews) 2020年1月6日

▲古莫一行人順利將駕駛救出。（圖／翻攝自推特／@ZackFinkNews）

紐約市消防局（New York City Fire Department）表示，現場無人需要送醫。有一名女子因車禍受到驚嚇，古莫便擁抱著她讓她恢復平靜。

►欸~妳過來一下！妳過來一下

▼古莫安撫受驚的女子。（圖／路透）