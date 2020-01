紐約州長救出受困卡車駕駛　安撫受驚女給「愛的抱抱」

▲古莫扶著車門協助救援。(圖/路透)

實習記者崔子柔/綜合報導

美國紐約布魯克林皇后區高速公路(Brooklyn-Queens Expressway)發生一起交通事故,一輛卡車側翻在路中央,駕駛受困在車內,正巧紐約州長古莫(Andrew Cuomo)從一旁駛過,他便下車把該駕駛平安救出。

根據《CNN》報導,紐約州長辦公室發言人利弗(Dani Lever)表示,古莫於當地時間6日下午正在趕飛機的路上,看見有卡車翻倒在高速公路中間,因為警方尚未到場,古莫就和隨行的州警一同協助駕駛脫離險境。

影片中可見,古莫站高在路間的安全島上,扶著駕駛的腿讓他能順利從卡車中脫困。

NEW: As he was leaving @ABetterNY event, @NYGovCuomo came across an accident on the BQE, and he cut a passenger out of his seatbelt and helped pull him out of the wreck.



Video pic.twitter.com/ypccdvmdf5