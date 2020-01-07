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台股震盪走低　收盤下跌73點跌破19,000點

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▲▼19日台積電除息，市場預期秒填息希望落空台股一開盤就以下跌開出，盤中大跌近百點。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 台股。（圖／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台股今（7）日開高走低，早盤小幅走高之後翻黑下跌，並跌破19,000點，終場收在11,880點、下跌73點或0.61%，成交量1,648.12億元。

電子三雄中，台積電（2330）以329.5元作收、下跌0.75%；鴻海（2317）收在89.1元、下跌1.55%；股王大立光（3008）以4740元作收、上漲0.96%。

請繼續往下閱讀...

類股表現中，營建類股相對較強，類股指數上漲0.58%，欣巴巴（9906）漲停、京城（2524）、遠雄（5522）、華固（2548）收高。

電子零組件類股跌逾2%，被動元件齊跌，國巨（2327）收盤跌停，大毅（2478）跌9.69%、華新科（2492）、凱美（2375）、奇力新（2456）、禾伸堂（3026）、鈞寶（6155）跌幅在3~7%之間。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰經理表示，國際股市受到美伊戰爭干擾，整體走勢還是偏弱。台股受到明顯壓力、影響指數開高走低，也導致市場信心動搖，在亞股中走勢偏弱。

另一方面，近期表現強勢的中小型股，因營收表現不佳有明顯壓回。短線因技術面轉弱、會維持較為疲弱的格局，預期指數都會在月線附近震盪、量縮持穩。

蔡明翰指出，剩下三個交易日就大選，越到最後關頭、市場觀望氣氛越高，後續要到下星期選舉完之後，市場不確定性降低，就能有正向表現。

此外，蔡明翰認為，這幾日影響國際股市表現的美伊衝突為政治軍事事件，對全球景氣面影響性不會太長，不像貿易戰衝擊那麼大；通常這種中東政局反應又急又快，預期到下周影響也會淡化，股市在壓回整理之後有機會表現。

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